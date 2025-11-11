¼«Âð¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¼ïÂçÎÌ¤ÎÌôÊª¤¬¡ÄàÁÇ¿ÍáÂç³ØÀ¸¤Î¡Ö±ÄÍøÌÜÅª½ê»ý¡×ÂáÊá¤¬¸ì¤ë¶áÇ¯¤Î¡ÖÌôÊªÎ®ÄÌ»ö¾ð¡×
½ÂÃ«¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÌôÊª¤¬¡Ä
10·î28Æü¡¢¸¶½É½ð¤ËÅþÃå¤·¤¿·Ù»¡¼ÖÎ¾¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±¿Í¤Î¼ã¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜººÃ´Åö¤Î·º»ö¤äÎ±ÃÖÃ´Åö¤Î·Ù»¡´±¤ËÆ¨Áö¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ·Ù»¡´±¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËÊâ¤¯¡£Ä¹¤¤Á°È±¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¿§Çò¤Î´é¤¬°ì½Ö¤À¤±¸«¤¨¤¿¨¡¨¡¡£
´¥ÁçÂçËã¤ä¥³¥«¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
10·î29Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬ºÆÂáÊá¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢°æ¾åÅÐ¹äÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡££¸·î£µÆü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËãÌó70g¡¢¥³¥«¥¤¥óÌó£´g¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤À¡£
¡Ö·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦Í§¿Í¡ÊÆ±Ë¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆSNS¤Ç¸ÜµÒ¤òÊç¤ê¡¢¼ç¤Ë´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ÇÌôÊª¤ÎÇäÇã¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´·î¤Ë¤³¤ÎÍ§¿Í¤¬½ÂÃ«¶èÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç·Ù»¡´±¤«¤é¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤«¤éÂçËã¡¢LSD¡¢³ÐÀÃºÞ¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤ÎÌôÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤¬¡ØÍ§¿Í¤«¤é²Ô¤²¤ë¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÔÆâ¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë±ÄÍøÌÜÅª¤Ç³ÐÀÃºÞ¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç£¸·î°Ê¹ß¤¹¤Ç¤Ë£³²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤«¤é¤ÏÌôÊª¤Î·×ÎÌ¤ä¾®Ê¬¤±¤Ë»È¤¦Æ»¶ñ¤ä¡¢Ãí¼Í´ï¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¼è°ú¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó£¸Âæ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇØ¸å¤ËÌ©ÇäÁÈ¿¥¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ç23Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÂçËã»ö·ï¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯Âç³ØÀ¸¤¬ÂçËã¤Ê¤É¤ÎÌôÊª¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÈÍÑ¤È½ê»ý¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î±ÄÍøÌÜÅª¤Î½ê»ý¤â´Þ¤áÊ£¿ô²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°¼Á¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸µËãÌô¼èÄù´±¤Î¹âßÀÎÉ¼¡»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÌôÊª¤Î¡ÖÎ®ÄÌ»ö¾ð¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçÎÌ¤ÎÌôÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÆÃ°ÛÀ¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçËã70g¡¢¥³¥«¥¤¥ó£´g¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤¬»ý¤ÄÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï³ÐÀÃºÞ¤äLSD¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â£²¼ïÎà¤°¤é¤¤¤È¤¤¤¦Îã¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÂçËã¤ÎÍðÍÑ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏSNS¤ä¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÇäÇã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤¬¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ç¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌôÊª¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Âð°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ë±£¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤âÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£à¸¼¿Íá¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹âßÀ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌôÊªÇäÇã¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÀÎ¤È¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÎ¤Ï³ÐÀÃºÞ¤âÂçËã¤âË½ÎÏÃÄ¤«¤éÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇäÇã»ö·ï¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆË½ÎÏÃÄ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¿Í´Ö¤ÈÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇ¿Í¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¥¤¥é¥ó¿Í¤òÇä¿Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤âÌôÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÌ¿®µ¡´ï¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÇ¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÇäÇã¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶¡µë¸µ¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤Ê¤ÉÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤ËÌôÊª¤Ï¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£