めっちゃ並んでなんとかゲット！（汗）【サーティワン】可愛すぎる「最新アイス」って？

期間限定のキャンペーンが話題になることも多い【サーティワン】から、ハローキティとコラボしたアイスが登場！ オリジナルのカップやノベルティにも注目です。11/27までの期間限定なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ちょっとレトロなキティが可愛い！ 2つのアイスが選べるカップ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「めっちゃ並んでなんとかゲット」したという「ハローキティ スペシャルダブルカップ」。ちょっぴりレトロな雰囲気の横向きキティがデザインされたカップが、とにかく可愛い1品。2つの選べるアイスに、キティのアイシングビスケットがついています。こちら、早くも一部の店舗では販売が終了しているそうなので、もし買えたらラッキーかも。

ポッピングシャワーキティのチャームつき

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」には、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたキティのチャーム付き。昨年より一回り大きくなっているのも嬉しいポイントです。スプーンにつければアイスと一緒に映え写真が撮れそう。スモールダブル\680（税込）、レギュラーダブル\930（税込）。

キティ好きにはたまらない！ キティの好きなものサンデー

ちょっとぜいたくなアイスを食べたいときには、こちらの「ハローキティ アップルパイサンデー」がおすすめです。キティの好きな、ママが作ったアップルパイをイメージしたサンデーはキティファンにはたまらない1品。2つのアイスの上にホイップクリーム・りんごソース・サクサクのパイをトッピング。りんご型のチョコレートもついています。どこを食べてもおいしくて、最後まで飽きずに食べられそうです。

おまけが豪華！ キティとミミィのスリーブ

「ハローキティ アップルパイサンデー」には、キティとミミィがリバーシブルデザインになった、可愛いスリーブ付き。ふわふわとした起毛素材で、思わず笑顔になってしまいそう。サンデーのカップにつけて写真を撮ったあとは、ドリンクカップやマイボトルにつけて使うことができます。\1,370（税込）。なくなり次第終了のため、気になる人はお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A