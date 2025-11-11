¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÎ©ÀÐÀµ¹Ž¥ÁÏ²ÁÂç¡Ôºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Õ¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Ç¤â¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡í¸×¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦´üÂÔ¤ÎÀ±¡í¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ØTWICE¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê 21ºÐ
£³µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿2025¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿10·î10Æü¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡Ê22¡Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤¤Ä¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Âçºå¶Í°þ¤«¤éÎ©¶µÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À»³ÅÄ·òÂÀÁª¼ê¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤â¡¢»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ê¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ê¤É¤Î¡Ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¾å°Ì¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
Ê£¿ôµåÃÄ¤Î¶¥¹ç¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡¢±¿Ì¿¤ò¥¯¥¸¤Ë°Ñ(¤æ¤À)¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌîµå¿Í¤Î¿´Ãæ¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤Ç¤â¤Þ¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤Î¶á¤¤¾Íè¤ÎÅÏÊÆ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜµå³¦¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÆâÌî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Î®½Ð¤¬³Î¼Â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤Æ¤ëÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ëÎ©ÀÐ¤Ïº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¶¥¹ç¤òÈò¤±¤ëµåÃÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤äÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤¬ÊÆ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤Î»ØÌ¾¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÀÐ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¹Åç¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Î£³µåÃÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬¥¯¥¸¤ò°ú¤¤¤¿ºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Î©ÀÐ¤Î»ØÌ¾¤Ï£±Ç¯Á°¤«¤é¤Î·èÄê»ö¹à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÎ©ÀÐ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¤¤ÁÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÁá¤¯Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö½Ä¼Ê¤ÏÂç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ÊÍè¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ±½ã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ä¼Ê¤À¤ÈÂ¤¬ÂÀ¤¯¸«¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æü¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤¤¤«¤Ë¤â¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê´Å¤¤É½¾ð¤ò¤·¤¿Î©ÀÐ¤òÃã²½¤¹¤È¡¢¡Ö¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÅÁÅý¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ©ÀÐ¤Ë¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¡£
ºå¿À¤Ï¡Ç16Ç¯¤ÎÂç»³ÍªÊå¡Ê30¡Ë¡¢¡Ç18Ç¯¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¡¢¡Ç20Ç¯¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ç22Ç¯¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¤È¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌî¼ê¤ò¥É¥é£±¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æº£µ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡Éé¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹²¼Áª¼ê¡¢Âç»³Áª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©ÀÐ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÅê¼ê¤Î¹äÂ®µå¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ïº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢¹³Ñ¤ËÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ëÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡ÖÆóÎÝ¼ê¤ÇÄ¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÆóÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤·¡¢±¦¤Ç¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤âÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Î©ÀÐ¤ÎÊì¡¦°êÂå¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¡¢¡Ç92Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£Éã¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¡¢»Ð£²¿Í¤Ï£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÎ©ÀÐ¤¬£·ºÐ¤«¤éË×Æ¬¤·¤¿¤Î¤ÏÌîµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîµå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Êì¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Éã¤¬Ìîµå¹¥¤¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÎ¾Êý¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÌîµå¤òÁª¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÏÌîµå¤ÎÎý½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Î¾¿Æ¾ù¤ê¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä»þ¤Î¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë¤â³è(¤¤)¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÆß(¤É¤ó)¤¯¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¤¥È¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âç³Ø¤ËÍè¤Æ¤«¤éÂ¤Î¥¿¥¤¥à¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤À¤±¡Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¡Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÏ²ÁÂç¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ç21Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½éÀï¤Î¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡ËÀï¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÃÂç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Î¶¯¹ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Åö»þ¤ÎËÙÆâÂºË¡(¤¿¤«¤Î¤ê)´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦ÁÏ²Á¹â¹»´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÇ®¤¤´«Í¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ¿·Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ËÂ°¤¹¤ëÁÏ²ÁÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢£²Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î»°´§²¦¤Ëµ±¤¡¢£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø¤·¤¿Ç¯¤Ë¡¢£³³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ê¸½¡¦µð¿Í¤Î¡ËÌçÏÆÀ¿¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·Ìîµå¥¨¥ê¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤ëÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡££²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ç25Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ»´ü´Ö¤Ç¸«¤é¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡×
¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯£¸·î¡¢Î©ÀÐ¤Ï±¦Â¼ó¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ°½µ¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ËÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¡¢½Ù²ÏÂæÂçÀï¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¡á¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼£¤¹¤³¤È¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ð×ÂÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²÷Éü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢²ÄÆ°°è¤¬¤«¤Ê¤êÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼ó¤Î²ÄÆ°°è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢µ¤¤ò¸¯(¤Ä¤«)¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬ÇØÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ·â»þ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÂ²¼¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â²¼¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Ëµ¤¤Å¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂ¼ó¤Î²ÄÆ°°è¤òÇ¯Æâ¤Ë¤Ï100¡ó¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÁÏ²ÁÂç¤Ç¼é¤Ã¤¿ÆóÎÝ¤Ï¡¢ºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæÌîÂóÌ´¡Ê29¡Ë¤ÎÀ»°è¡£Î©ÀÐ¤ÏÂ¾¤Ë»°ÎÝ¤ä°ìÎÝ¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âº´Æ£¡¢Âç»³¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å´ÊÉ¤Îºå¿ÀÆâÌî¿Ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¡¢´ïÍÑ¤ÊÎ©ÀÐ¤¬¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÍ··â¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ··â¼ê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ··â¤ò¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤ÇÍ··â¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ÄÍ··â¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌ²¤ë¤«¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤«¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Þ¤Ç´À¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×¡Ø£Ô£×£É£Ã£Å¡Ù¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ï¥À¥Ò¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦½ãËÑ¤ÊÂç³ØÀ¸¤À¡£
¡ÖÎÀ¤Ç¤ÏÃç´Ö¤È¥²¡¼¥à¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¡ÊÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¤È¤«¡¢¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê40¡Ë¡£
¡Ö»³¸ý¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Èµð¿ÍÀï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ä¹ÌîÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯Ìî¼ê¤â¤¤¤ï¤æ¤ë½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤ë»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢°ìÇ¯°ìÇ¯¡¢Àï¤¤¤¿¤¤¡×
¸×ÅÞ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¤ÎÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ëºå¿À¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬Ä©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î14Ž¥21Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌøÀîÍªÆó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë