キケの高級アイテムに注目

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。グラウンド内だけでなく、外でも視線を集めるドジャースの選手たち。34歳の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手の着用していた高級アイテムが、ファッション業界からも称賛を受けている。

日本時間6日、キケのファッションに注目したのは、世界的ファッション誌「ヴォーグ」イタリア版でも特集されたファッション・インフルエンサーのジャック・サヴォワだ。キケは4日（日本時間5日）、米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。その際に着用していた赤く輝くネックレスが注目を浴びた。

サヴォワは「最初はピンクサファイアかと思ったけど、そんなはずないわ。ルビーね。ちょっと信じられないわ」と絶賛。米ジュエリーメーカー「ハッピー・ジュエラーズ」が制作したものだと紹介した。

それだけでなく、目ざとく見つけたのは腕時計。スイスの時計メーカー「オーデマ・ピゲ」の「ロイヤル オーク クロノグラフ」。鮮やかなピンクゴールドが手元で光る。値段は8万6300ドル（約1300万円）と紹介。日本でも1000万円を超える値段で取引されている逸品だ。サヴォワは「超イケてるわ」と反応していた。

最後には、別の動画で1万1600ドル（約177万円）と紹介していた山本由伸とお揃いのルイ・ヴィトンのバッグの写真も画像で紹介。ファッションセンスに脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）