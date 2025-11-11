いつもはお父さんに対して塩対応だという猫さん。お父さんが旅行に行ってしまった日、何だか落ち着かずそわそわしていたようで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で80万再生を超え、「当たり前の日常って素晴らしい」「たまらない…最後泣いちゃった」「家族大好きなのが伝わる」との声が上がっています。

【動画：普段は"お父さんに塩対応な猫"→お父さんが旅行に行ったら…】

お父さんには「塩対応」なチャチャ君

YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」に投稿されたのは、お父さんが旅行に行ってしまったとある1日の様子です。

元野良猫の「チャチャ」君は、ちょっぴり不器用だというお父さんに普段から塩対応をしているのだとか。お父さんに向かって猫パンチする姿もよく見られるといいます。

そんなある日、お父さんは北海道旅行に行くため、お母さんとチャチャ君は留守番をすることになったそうです。

チャチャ君が見せた意外な反応

準備を終えたお父さんが、「てやーthー」と独特の”いってきます”を伝えて自宅を後にすると、なんとチャチャ君が玄関の扉の前で寂しそうに鳴いていたのだとか。まさかの反応に、お母さんは「普段あんなに猫パンチしてるのに…」と驚いたといいます。

その後のチャチャ君は、玄関でしばらく待ってみたり、お父さんの部屋の押し入れに入ってみたりとソワソワ。

「やっぱりお父さんいない」と分かると、どことなく寂しそうにしつつも、家族との時間や日課のお散歩を楽しんでいたようです。

まさかの「神対応」にほっこり

夜になって、改めてお父さんの部屋やいつも撫でてくれる場所で待つことにした様子のチャチャ君。そして待ちに待っていたお父さんの帰宅時には、嬉しそうに足元にスリスリしていたといいます。

お父さんが抱っこをすると、チャチャ君は全身を預けてとろけたような嬉しそうな表情をしてくれたとか。幸せそうな表情と神対応は、お母さんでさえも初めて見たそう。

お父さんにとってはさぞかし最高のひとときになったことでしょう。

投稿には、「父さんの努力が報われた日でした」「抱っこされた途端にペタッとくっついてめっちゃ可愛い これは保存版ですね」「両想いだった♡」「不在のとき、いない家族の部屋で待つチャチャくんが可愛らしいです」「なんだか泣けるなあ」「このツンデレが猫のたまらん所」といった声が集まりました。

YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」では、元野良猫のチャチャ君と飼い主さん一家が織りなす楽しい日常の様子が人気を博しています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。