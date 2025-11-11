今年１月にデビューした秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ（レイン・ツリー）」の市原紬希（つむぎ）が、飛躍の時を迎えた。１０月２９日リリースの３枚目デジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」で表題曲の歌唱メンバーに初選抜。デビューからもうすぐ１周年。先の見えない下積み生活も経て、活躍のチャンスが巡ってきている。

穏やかな空気をまとう中に、時折見せる真っすぐな瞳には強い覚悟がにじんでいた。選抜メンバーに選ばれた時を「最後に呼ばれて、『うそ！？』みたいな。最初は信じられなかったです」とうれしそうに振り返りつつ「選抜メンバーだけのイベントだったり、取材を受けたりすることが増えた。表に出る機会が多くなったので、チャンスをつかみたいです」と表情を引き締めた。

Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅは、２０２３年に行われた秋元氏による新グループオーディションの最終審査で落選した１７人で結成。合格したメンバーは「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」としてデビューしたが、１７人は下克上するべく約２年の下積み期間を過ごした。

オーディション落選からデビューまでの日々について市原は「しんどかったです」と正直に明かす。「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮのイベントについて行かせてもらって、舞台で私服の紹介をするだけだったり…。『こういうことをやりたくて入ったわけじゃないのにな』という気持ちになって、数年以内にデビューが決まらなかったらやめようと思ったくらいです」。葛藤の日々を思い出すと、表情が少し曇った。

そんな苦節を味わったからこそ、１７人の絆は一層深まり「全員でデビューできて本当にうれしかったです」と声を弾ませる。「同じことを経験して悲しい気持ちになって、悔しい気持ちではい上がってきたのは強みだと思ってます」。培われた反骨心は、自分たちにしかない武器だと自負している。

デビューからもうすぐ１年。描く理想像について「今までの『ＴＨＥ・アイドル』じゃないアイドルになりたい。一定数、アイドルはこんなものだみたいな固定観念を持ってる人がいると思うんですけど、そういうものを覆せるような新しいアイドルになりたいです」と背筋を伸ばす。さらに、「いつか１７人で東京ドームにも立ちたいなと言ってます」と続けた。唯一無二のアイドルを目指し、地道に日々を紡いでいく。（松下 大樹）