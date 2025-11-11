【きょうから】すき家初登場！ ニンニクの香りがふわりと広がる『ローストビーフ丼』
牛丼チェーン店「すき家」は、きょう11日午前9時より、『ローストビーフ丼』を販売する。
【写真】並盛の3倍のお肉が乗った『ローストビーフ丼』メガ
同店に初登場する『ローストビーフ丼』は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べることができる。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能できる。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。
ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量の肉をのせた“メガ”サイズも。
■商品詳細（価格は税込）
『ローストビーフ丼』
並盛890円／ごはん大盛940円／特盛1490円／メガ2040円
【写真】並盛の3倍のお肉が乗った『ローストビーフ丼』メガ
同店に初登場する『ローストビーフ丼』は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べることができる。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能できる。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。
ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量の肉をのせた“メガ”サイズも。
■商品詳細（価格は税込）
『ローストビーフ丼』
並盛890円／ごはん大盛940円／特盛1490円／メガ2040円