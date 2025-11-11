菅田将暉がポージング→スタジオ大混乱 ジャージ姿で汗だくに…『華大さんと千鳥くん』
俳優の菅田将暉が、きょう11日放送のカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！ 華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）にゲスト出演する。
【番組カット】菅田将暉、バラエティーで汗だくになる
今回は「スパイ7分の1」に水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』から菅田と西村瑞樹（バイきんぐ）が参戦する。
２回目のスパイ企画挑戦となる菅田は「スパイじゃなかったので、もうちょっと楽しみたかった」と前回を振り返り、「スパイをやってみたい」と意欲を見せる。バイきんぐ・西村は「スパイはできるだけ引きたくない」と弱気な発言をするも、千鳥・ノブは「（西村が）何を考えてるか一番わからない」と警戒する。
“お題”をポーズだけで残りの4人に伝達する「3ポーズ伝達ゲーム」では、菅田が「他と被らないように」とあえて王道から少しズラしたポーズを披露するファインプレー。すると、かまいたち・山内健司が「全員がさっきの菅田をやりたくなった」と言うように、お題からズレたポーズをとる芸人が続出してしまい、スタジオは大混乱となる。
「リフティング風船運び」では、西村が自慢のモヒカンで“ヘディングリフティング”を披露するも、風船は右へ左へと大暴走。「この競技の時、剃（そ）ってくださいよ！」（ノブ）、「髪でなでてるだけ」（菅田）とクレームが入る。菅田が汗だくになりながら本気で挑戦するあまり、蹴った風船がノブの顔面に直撃するハプニングも飛び出す。
収録を振り返り、菅田は「いい運動をさせてもらいました。汗だくになりました。西村さんの躍動をぜひ見てもらいたいです。ポーズを取って連想するゲームでは、それぞれの表現で人間性が出ていて面白かったです。純粋にゲームを楽しんじゃって、風船を運ぶゲームでは笑い過ぎて倒れそうでした。芸人さんとフラットに爆笑できる番組はなかなかなくて、体を動かしたり頭を使ったりする中でワケもなく笑えたので、テレビを見ている方も素直に楽しめると思います。僕の汗の量にぜひ注目してください。デトックス番組でした」と感想を語った。
