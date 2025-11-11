号泣し出した赤ちゃんをあやしていたお母さん。その様子を見たわんこが構ってほしくてある衝撃行動に！？あまりにも大変すぎる二児（？）の子育ての様子は、TikTokに投稿されると記事執筆時点で60万回再生され、「情報量www」「マルチタスクすぎる笑」「状況面白すぎて笑ったww」などの声が寄せられました！

【動画：号泣する赤ちゃんをあやしていたら、犬が靴下を…『マルチタスクすぎる状況』】

号泣する赤ちゃんをあやしていたら…

TikTokアカウント「sanaとぽんず（@mskmb7）」では、赤ちゃんと一緒に暮らすわんこ「ぽんず」ちゃんの様子も時々投稿されています。

この日はいつもより育児にバタバタ追われていたという飼い主さん。いったいどんな状況だったのかというと……

赤ちゃんが突如、大号泣！お腹が空いたのか、おむつを替えてほしいのか、はたまた別の理由なのか……赤ちゃんは理由もわからず泣くことも多いので、お母さんも近寄ってあやしていたのだそう。

すると、そんな光景を見ていたぽんずちゃんが……

なんと、赤ちゃんに嫉妬してしまったのでしょうか。飼い主さんが履いている靴下に噛みつき、引っ張って「かまってよーー！！」と特大アピール！しかし、隣ではいまだに大泣きしている赤ちゃん！！あまりに忙しすぎます！

どうしても構ってほしいワンコの攻撃！

その後も泣いている赤ちゃんをあやしていると、履いている靴下を物凄い力で引っ張ってきたというぽんずちゃん！

しかも、先ほどより靴下が脱げかかっているではありませんか！これは持って行かれてしまう危険性アリ……！！

こっちを見ても……

「おかあさーーーん！！」という声が聞こえてきそうなほどカオスな状況！そんな光景に、投稿主さんは「犬と赤ちゃんがいると毎日が戦いだよね」とこぼすのでした……。毎日おつかれさまです……！

カオスすぎる光景に思わず爆笑

泣き叫ぶ赤ちゃんの隣で靴下を引っ張って持ち去ろうとするぽんずちゃんに挟まれるお母さんのカオスすぎる光景は、TikTokに投稿されると瞬く間に大反響！

投稿はアップされてからたったの2日で再生数60万回を突破し、「情報量www」「マルチタスクすぎる笑」「状況面白すぎて笑ったww」といった声が殺到しています。

TikTokアカウント「sanaとぽんず」を覗くと、ぽんずちゃんの普段の様子も見ることができるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

ぽんずちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

