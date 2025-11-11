未発表のスズキ「“新”Vストローム250SX」も初公開！ 浜松工場でファン参加型ベント「Vストロームミーティング」開催 駐車場は単一シリーズが集う圧巻の光景に！

寒冷雨天の中、”猛者”が集結！

スズキは2025年11月9日、「V-Strom Meeting 2025」を同社の浜松工場にて開催しました。

2014年に始まったこのイベントは、Vストロームシリーズのオーナーやファンをはじめ、スズキファンなら誰でも参加できるユーザー交流イベントです。当日はあいにくの雨模様となりましたが、912人の来場者と688台の二輪車が集まりました。

スズキ「Vストローム250SX」未発表モデル

【画像】超かっこいい！ これがスズキ「Vストローム」シリーズです（29枚）

今回で11回目を迎える同ミーティングは、従来の同社本社から浜松工場へと会場を移しての開催となりました。

会場変更に伴い、昨年から開催されている「GSX-S／Rミーティング」で好評を得ている工場見学がプログラムに加わりました。工場内の撮影は禁止されていましたが、案内担当者に加えて各工程の担当者からも解説があり、非常に見応えのある内容となっていました。

この浜松工場は、「Vストローム1050／1050DE」や「Vストローム800／800DE」といった大型モデルや、「DR-Z4S／SM」などの高性能モデルの製造を主に担っています。

海外生産モデルの品質確認なども行っており、1日に300から400台、年間でおよそ8万台の車両が生産されているとのことです。見学ツアーでは、現在最も多く製造されているというVストローム800／800DEの製造ラインや、同モデルに搭載されるエンジンの組み立て工場を見ることができました。

工場見学のほかにも、多彩なプログラムが用意されました。会場では未発表の「Vストローム250SX」最新モデルが展示されたほか、シリーズの設計者や、Vストローム250SXを愛用し世界を旅する賀曽利隆氏などをゲストに迎えたトークショーが実施されました。

さらに、Vストローム250を愛車としているレーシングライダーの津田拓也選手も登場し、じゃんけん大会を盛り上げました。協賛企業のブース出展やオリジナルグッズの販売も行われ、多くの来場者で賑わいました。

オープニングでは鈴木俊宏社長が登壇し、開会の挨拶を行いました。

「おはようございます。Vストロングミーティング11回目ということなんですけども、こんだけ雨のスタートって初めてじゃないかなと。そんな中でたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます」と、悪天候の中集まったファンへ感謝を述べました。

また、会場を浜松工場へ移したことに触れ、「すでにご好評いただいた、工場の見学会なんかも用意してありますので、是非楽しんでいけていただきたいなという風に思います」と話しました。

最後に、「これからもVストロームミーティングを継続していきたいというふうに思いますし、こういうような交流を通して、どういうものが期待されているのか、ここがダメだなっていうようなところもですね、是非、交流させていただければというふうに思います。短い時間ですけども是非楽しんでいってください」と締めくくり、ユーザーとの対話を重視する姿勢を示しました。

会場の駐車場にはVストロームシリーズだけが並ぶ専用エリアが設けられ、オーナーにとっては圧巻の光景が広がっていました。ファンとの交流を深める貴重な機会として、来年以降の開催にも期待が寄せられます。