大学教員vs.ChatGPTに課題を丸投げする学生たち…教育界で起きている異変

東京大学の理系の入試数学は、150分の解答時間が与えられ、合格者の平均点は120点中50点前後だ。

ところが今春、ChatGPTはわずか12分で、合格ラインを優に超える成績をたたき出した。さらにOpenAIは7月、自社のAIが国際数学オリンピックの問題を解き、金メダル級の成績を収めたと発表している。

AIは数学や計算が苦手というのが、これまでは定説だった。3年前、ChatGPTが公開されたときには「小学生の足し算もできない」と揶揄された。しかし、わずか数年で、もはや一般人には太刀打ちできないほどの学力を身につけてしまったのだ。

世界のトップクラスの教育・研究機関は、すでにAI活用へと舵を切りつつある。9月には、世界大学ランキングで10年連続トップを走る英オックスフォード大学が、全学生・教職員に無料でChatGPTのアカウントを提供すると発表。米名門のペンシルベニア大学、コロンビア大学などでも、生成AIを使った講義が学生の人気を博している。

日本の大学教育

かたや、日本の大学は後手にまわっている。東京大学や早稲田大学は、'23年に「一律に禁止はしない」との方針を発表したものの、以後は事実上、現場の教員の判断に任せている状態だ。教員の側もAIの知識が乏しく、ラクをするためにAIを使う学生たちとの「攻防」が常態化している。学生の中には、AIにシラバスを読み込ませて、自分に最適な授業や、効率よく単位が取れる授業を選ばせる「賢い」人もいるという。

桜美林大学で哲学を教える田中一孝准教授は、次のように語る。

「いま、各大学で方針や活用方法が定まらないままAIが使われていて、少し危うさを感じます。学生の中には、授業で出された課題を十分に確認しないままAIに読み込ませ、生成された文章をそのまま教員に提出するなど、安易な利用にとどまっているケースも少なくありません。

一方、教員側にもAIに不慣れな人が多く、『自分の講義の課題やレポートがAIにほとんど丸投げされている』と気づき始めている段階です」

やはり教育にAIはそぐわない。一律で禁止するべきではないか―と考える向きもあるだろう。だが、一度浸透が始まった新技術を巻き戻すことが容易ではないのは、パソコンやスマホを見ても明らかだ。

それに、AIを禁じることで新発見を逃したり、新たな才能の芽を摘んでしまったりするリスクも否定できない。すでにAIを活用し、めざましい成果を上げる若者たちも世界では現れ始めているのだ。

たとえば、アメリカに住む18歳のマッテオ・パズという青年は、NASAが公開している望遠鏡のデータを独自のAIに読み込ませて、150万以上もの新しい天体を発見した。この画期的な発見が認められ、全米の高校生を対象にした権威ある科学コンテストで最高評価を獲得、彼は賞金25万ドル（約3800万円）を手にした。

後編記事『AIによって外国語学部が消える…21世紀の技術革命がもたらした「正と負」の変化』へ続く。

「週刊現代」2025年11月10日号より

【つづきを読む】AIによって外国語学部が消える…21世紀の技術革命がもたらした「正と負」の変化