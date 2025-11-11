Her lip to×コンラッド東京が贈る♡ホリデー限定アフタヌーンティーが登場

小嶋陽菜さんがプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」が、今年も心ときめくホリデーシーズンをお届けします♡2025年12月1日（月）から1ヶ月間、東京・汐留のラグジュアリーホテル「コンラッド東京」とコラボレーションした「Her lip to Lounge（ハーリップトゥ ラウンジ）」を開催。オーナメントを模したスイーツやタータンチェックをあしらった華やかなアフタヌーンティーで、フェスティブなひとときを楽しめます。

Her lip to×コンラッド東京の特別なコラボ

ホリデーシーズン恒例の「Her lip to アフタヌーンティー」が、今年は「コンラッド東京」とのスペシャルコラボで登場。

ホテル28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」を舞台に、ラグジュアリーで温もりあるティータイムを演出します。

メニューには、ツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツ5種、セイボリー3種、そして薔薇のエスプーマを添えたカクテルなど、華やかな冬の味覚が勢ぞろい。

Her lip toの世界観を感じる上品なプレゼンテーションも魅力です♪

札幌ラーメン どさん子監修♡ベビースタードデカイラーメン発売

美しくて美味しい♡フェスティブメニューの数々

スイーツには、紅茶香る「アールグレイムースとりんごのコンポート」や「フランス産栗のモンブラン」、タータンチェック柄の「チョコレートとラズベリーのマカロン」など、見た目も味も華やかな一皿が並びます。

セイボリーは「ゴーダチーズとジャンボンブランのミルフィーユサンド」「スモークサーモンのオープンサンド」など、ワインとも相性抜群のメニューをラインアップ。

さらにナイトティーではスパークリングワインを含むフリーフロードリンクを堪能できます。

限定ベア＆オリジナルアイテムにも注目

コラボ限定プランには、タータンチェック柄の衣装をまとった「コンラッド・ベア」が付属。さらに、アフタヌーンティーを予約した方限定で「Her lip to Lounge」オリジナルアイテムを先行購入できる特典も。

特設サイトでは詳細や予約も受付中で、11月17日（月）12:00からのスタート。期間は2025年12月1日（月）～12月31日（水）までの1ヶ月限定開催です。

ホリデーに華を添える特別なティータイムを♡

ラグジュアリーな空間と甘く美しいスイーツに包まれる「Her lip to Lounge」は、1年を締めくくる特別なご褒美時間にぴったり。

昼は優雅なアフタヌーンティー、夜はシャンパーニュを片手に味わうナイトティーと、時間帯によって異なる表情を楽しめます。

Her lip toが紡ぐホリデーマジックを、ぜひコンラッド東京で体験してみてください♡