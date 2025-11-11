高市首相は１０日の衆院予算委員会で、中国が台湾を海上封鎖した場合、安全保障関連法が定める日本の「存立危機事態」になり得るとした自身の答弁について「政府の従来見解に沿ったものだ」との認識を示した。

国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字化目標の見直しを巡っては、来年６月頃に新たな指標を示す方針を明らかにした。

首相は７日の衆院予算委で、中国が台湾を海上封鎖した場合を問われ、「武力行使を伴うものであれば、存立危機事態になり得る」と答弁した。首相は１０日の予算委で「最悪のケースを想定して答弁した」と説明。撤回するつもりはないとしつつ、「今後、反省点としては、特定のケースを想定して明言することは慎もうと思う」と述べた。

首相は、ＰＢの単年度での黒字化目標を取り下げ、「数年単位でバランスを確認する方向に見直す」と７日に表明した。この見直しに関し、首相は来年１月に政府内に検討を指示するとし、６月の「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」に向けて「明確化していく」と語った。

自民党と日本維新の会は衆院議員の定数削減について「今国会に議員立法を提出し、成立を目指す」と合意している。首相は、削減の是非を争点に衆院解散に踏み切る可能性を問われると、「議員定数の議員立法を争点に解散することは普通考えにくい」と否定的な考えを示した。

首相は所信表明演説で、自治体の判断で柔軟に使途を決められる「重点支援地方交付金」を拡充すると明言している。コメ購入に利用できる「おこめ券」を推奨事業のメニューに入れるかどうかについて「検討を深めている」と言及した。

予算委は衆院で１１日も行われ、参院では１２〜１４日に開催される。