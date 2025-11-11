デスク「2026年1月1日付でカゴメの山口聡社長が会長に、常務執行役員の奥谷晴信氏が昇格するね」



記者「奥谷氏は1968年岐阜県生まれで、静岡大学工学部応用化学科卒業後、カゴメに入社。静岡工場管理課の勤務からスタートし、調達、経営企画、国際事業部など幅広い経験をしています。特に歴代社長の中で最も長く国際事業に携わっており、海外における成長戦略立案や海外グループ会社のマネジメントなどに関する幅広い経験・知見があります」



デスク「今後のカゴメの戦略は？」



記者「同社の海外売上比率は48.7％まで高まっており、今後もグローバル展開を推進する方針です。奥谷氏はイタリアでの出向経験もありながら、国際事業の成長戦略を構築し米国でのM&A（合併・買収）も成功させました。同氏のリーダーシップで『海外での更なる事業成長とプレゼンス向上を図る』としています」