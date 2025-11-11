眠れない夜に“英会話”が効く!? 脳を疲れさせてスッと眠る意外な方法【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

目をつぶりながら英会話の音声を流すと自然と眠れる

眠れないなときは、英会話の音声をひたすら流してみるのもおすすめです。英語が堪能な人でなければ、聴き続けているうちに自然と眠くなります。難しい本を読んでもいいでしょう。要は、「脳を疲れさせること」です。

なぜ、脳が疲れると眠くなるのでしょうか。聴きなれない英語を理解しようとしたり、哲学書のような難しい文章を解読しようとしたりするとき、脳はフル回転で働いています。すると「アデノシン」と呼ばれる物質が脳内で多量に生成され、蓄積します。このアデノシンが脳にたまるのは脳が疲労しているサイン。それと同時に、アデノシンは脳の覚醒レベルを下げる作用があるため、眠気が引き起こされます。これが、前章でも述べた「睡眠圧」。「眠りたい」という生理的な欲求です。

ですから、就寝前は「眠ろう、眠ろう」とするよりも、あえて頭を働かせて脳を疲れさせたほうが得策です。特に、英会話の音声は効果的。「意味を理解する」だけでなく、「文法を考える」「単語を思い出す」などの複数のことを脳内で処理しなければならず、脳への負担が大きいからです。また、単調な話し言葉を聴き続けていると、刺激が少ないことから脳の覚醒レベルが低下しやすくなります。

できれば、目をつぶってベッドに横たわるなど、リラックスした状態で音声を流すようにしましょう。脳が疲れたところに単調な刺激が加わり、たいていの人はそのまま寝てしまいます。

脳に負荷をかけると脳が疲労して眠れる

負荷をかけつつストレスにならないものがおすすめ

● 英会話の音声を流す：英語が得意ではない人におすすめ。

● 少し難しい本を読む：専門書や哲学書など、少し難しい文章を読む。

● 一度読んだマンガを読む：ストーリーを知っているため、安心、リラックスできる。また適度に活字があり、眠気を誘う。

● 記憶力トレーニングや暗記ゲームをする：ナンプレやクロスワード、間違い探し、記憶ゲームなどの頭を使うものがおすすめ。

● 単純だけど少し頭を使う作業をする：簡単な計算問題や、漢字を繰り返し書くなど。

間接的に眠気を誘うホルモン「β-エンドルフィン」

β-エンドルフィンは高揚や鎮痛、抗ストレスなどの働きがあります。ストレスや負荷がかかったときに、それを和らげる作用があるため「脳内麻薬」とも呼ばれます。運動中に分泌されるほか、楽しいことをしているときや大きく笑ったとき、ほめられたとき、感動したときなどにも分泌が促されます。

●運動後 ●楽しいことがあって笑ったりしたとき ●感動したとき ●スキンシップをしたとき

