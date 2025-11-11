11:00 NZ中銀インフレ予想（第4四半期）

12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）

17:30 グリーン英中銀委員、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、UBS主催イベント出席

スレイペン・オランダ中銀総裁、会議開会挨拶

22:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「インフレと金利」出席

12日1:45 エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席



中国「独身の日」

ベテランズデーのため米債券市場は休場



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります

