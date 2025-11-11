今回は、学歴マウントをする義母を黙らせたエピソードを紹介します。

学歴をバカにする義母を、親戚のパーティーに招待し…

「義母はしょっちゅう私が大卒じゃないことをバカにしてきます。そして『私、K大卒なの』と自分の学歴を自慢しマウントをとってきます。でもひそかに『お義母さんがK大卒って嘘じゃないかな』と怪しんでいたんです。

そんなある日、私の叔母が主催し、私の親戚が大勢参加するパーティーに、義母を招待したんです。私の親戚にはK大の出身者が多いので、パーティーで義母に大学の話をふってやることにしました。

で、パーティ−当日、母校愛の強い親戚たちがK大の話をし始めましたが、そこに義母を呼び『あれ？ お義母さんもK大卒でしたよね？』と言うと、親戚たちは義母を質問攻め。義母は黙り込んでいて、いい気味だと思いました」（体験者：20代女性・美容師／回答時期：2024年11月）

▽ 義母は親戚たちに質問攻めにあい、顔面蒼白だったとか。きっとK大なんて出ていないのでしょうね……。

