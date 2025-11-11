40・50代「似合うのない、、」→ 諦めないで！【ZARA】大人の「サマ見えワンピ」

最近、似合うワンピースが見つからない……。そんな風に感じている、40・50代の大人女性に注目してほしいのが【ZARA（ザラ）】。上品で洗練されたデザインのワンピースが豊富にそろっているんです。今回は、シンプルなデザインと美しいシルエットで、大人女性の魅力を引き立ててくれそうなZARAの「サマ見えワンピ」をセレクトしてご紹介。さらっと1枚で着るだけで大人のおしゃれが叶いそうなワンピースを、ぜひチェックしてみてください。

ふんわり揺れて華やかなプリーツデザイン

【ZARA】「プリーツミディワンピース ZW COLLECTION」\13,590（税込）

全体に入ったプリーツが動くたびにふんわりと揺れて、エレガントな雰囲気を演出。ウエストのリボンを軽く絞ればほどよいメリハリが生まれ、スタイルアップも期待できそうです。上品で可愛らしさのあるデザインも、ブラックのおかげで甘すぎず大人の日常にも馴染みやすそうな1枚。プリーツデザインで華やかさもあるので、特別な日にも活躍してくれそう。

旬のデニムスタイルもきれいめに

【ZARA】「ZW COLLECTION デニムベルト付きワンピース」\13,590（税込）

トレンドが続くデニム素材を使ったワンピース。胸元に付いた大きめのポケットがアクセントになっています。カジュアルな印象のデニムも、ミディ丈のAラインシルエットで上品に着られそう。ウエストのベルトは、リボン結びにしたり垂らしたりとアレンジも自由。大人女性のきれいめカジュアルスタイルにぴったりで、旬なムードも取り入れられるワンピースです。

ウエストデザインがポイントのブラウンワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ドレープミディワンピース」\15,990（税込）

落ち着いたブラウンで品のあるミディ丈ワンピース。すっきりとしたシルエットに、ウエスト部分のドレープディテールが立体感をプラスしてくれます。さりげないアクセントになり、着るだけでおしゃれ見えが叶いそう。全体的にはシンプルなので、アクセサリーや小物が映えそうなのも魅力。洗練された印象で、少しかしこまったシーンにも自然となじみそうです。

裾のメロウデザインで大人可愛く

【ZARA】「ダブルリボンベルト風ワンピース」\6,290（税込）

長袖のインナーワンピとタンクトップワンピのセット。体にほどよくフィットするシルエットが、女性らしさを引き立ててくれそう。ラインが気になるときは、ジャケットなどを羽織っても素敵です。裾のメロウデザインが動くたびに揺れて、大人可愛い印象をプラス。やわらかそうなコットン素材で、快適に着られそうなのも魅力的。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N