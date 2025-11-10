「ヴァレンティノ ビューティ」が伊勢丹新宿店にオープン　フレグランスセットを数量限定発売

「ヴァレンティノ ビューティ（VALENTINO BEAUTY）」が、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックスに新店舗を11月19日にオープンする。開店を記念したミニサイズのフレグランスセットを数量限定で発売し、11月26日に全国発売するホリデーコレクションを先行販売する。

【画像をもっと見る】

伊勢丹新宿店限定で発売するフレグランスセット「ヴァレンティノ アナトミー オブ ドリームス パルファン 7種セット」（7.5mL×7種 3万9600円）は、ローマの宮殿を舞台にしたクチュールフレグランスコレクションの7種すべての香りを揃える。

また、フレグランス「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン」やリップスティック「スパイク ヴァレンティノ 134R」、クッションファンデーション「GO クッション グロウ LN2」のミニサイズを集めたセット「ヴァレンティノ ビューティ ミニベスト セット」（1万3970円）も数量限定で登場。付属するヌードカラーのポーチは伊勢丹新宿店とイセタン ビューティー オンライン限定で用意する。

先行発売するホリデーコレクション「ランデヴー アイボリー コレクション」は、フレグランスの「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードパルファン」（100mL 3万6630円）と「ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードトワレ」（100mL 2万7830円）、リップスティック「スパイク ヴァレンティノ アイボリー コレクション」（全4色、各7480円）、クッションファンデーション「GO クッション グロウ アイボリー コレクション」（全3色、各1万3090円、リフィル 7810円）を展開する。

◾️ヴァレンティノ ビューティ 伊勢丹新宿店

オープン日：2025年11月19日（水）

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス

営業時間：10:00〜20:00