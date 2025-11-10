»ñÀ¸Æ²¤¬²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú³Û520²¯±ß¡¢¡Ö¥É¥é¥ó¥¯ ¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡×¤ÎÉÔ¿¶¤¬¶Á¤¯¡¡¿·¤¿¤Ë200¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤Ø
¡¡º£²ó¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ï¡¢¼ç¤ËÊÆ½£»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤Î¤ì¤ó¤Î¸ºÂ»Â»¼º468²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¡£»±²¼¤ÎÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥é¥ó¥¯ ¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡ÊDRUNK ELEPHANT¡Ë¡×¤ÎÉÔ¿¶¤¬¶Á¤¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤Î¼ý±×À¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2019Ç¯¡¢¥É¥é¥ó¥¯ ¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤ò8²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó920²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¡£2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó 2025-2026¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¡ÊANESSA¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ê¥ë¥·¥½ ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ênarciso rodriguez¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥± ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡ÊISSEY MIYAKE PARFUMS¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡ÊELIXIR¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢1000²¯±ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È5¡×¤Ë¿ø¤¨¤¿¤¬¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ê¤É¤Ç¶ÈÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢º£Ç¯6·î30Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÆ£¸¶·òÂÀÏº¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï¡¢ÊÆ½£»ö¶È¤ÎÉÔ¿¶¤Î¼ç°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥ó¥¯¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤Ë²ÁÃÍ¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£·ë²Ì¡¢¼ã¤¤À¤Âå¸þ¤±¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸íÇ§¤µ¤ì¡¢ÌÏÊïÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¤Î²á¾êºß¸Ë¤â²ÝÂê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ïºß¸Ë¤ÎÅ¬Àµ²½¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎÊÆ½£»ö¶È¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×¤Î¹õ»ú²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ½£»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó15¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í°÷Ìó300¿Í¤òºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËÜ¼Ò¤ÇÌó200¿Í¤ÎÄÉ²Ãºï¸º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬10Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿2025Ç¯12·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á9·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ4¡ó¸º¤Î6938²¯±ß¡¢¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±9.7%Áý¤Î300²¯±ß¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬439²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï7²¯5400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î´üÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Æ±2.6¡ó¸º¤Î9650²¯±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛ¤Ï9950²¯±ß¡Ë¡¢¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±0.4¡óÁý¤Î365²¯±ß¡ÊÆ±¿ø¤¨ÃÖ¤¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬520²¯±ß¡ÊÆ±60²¯±ß¤Î¹õ»ú¡Ë¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÈ¯É½
¡¡Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÀÓÄãÌÂ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¹½Â¤²þ³×¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤¿¡£Æ±ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö°ì½Ö¤â°ìÀ¸¤âÈþ¤·¤¯¡×¤òÉü¹ï¡£¡Ö¤Ò¤È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤Èþ¤òÃµµá¡¦ÁÏÂ¤¡¦¶¦Í¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò2030Ç¯¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤¿À®Ä¹²ÃÂ®¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤Î3¹àÌÜ¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡ËÎÎ°è¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤À¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹À¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥±¥¢¡×¤òÃæ¿´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡õ¥À¡¼¥Þ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤¿ÎÎ°è¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸ÃæÅê²¼¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSHISEIDO¡×¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡ÊClé de Peau Beauté¡Ë¡×¡Ö¥Ê¡¼¥º¡ÊNARS¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çä¾å1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥³¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬Íø±×¤ÎÃ´ÊÝ¤òÃ´¤¤¡¢¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¡ÊANESSA¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢ÀïÎ¬À¤Ë±è¤Ã¤¿Åê»ñÇÛÊ¬¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨ 10%°Ê¾å¡¢ROIC¡ÊÅê²¼»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë10%°Ê¾å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼1000²¯±ß°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£