日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54126.33円 ボリンジャーバンド3σ
52597.15円 ボリンジャーバンド2σ
51260.00円 11日夜間取引終値
51067.98円 ボリンジャーバンド1σ
50911.76円 10日日経平均株価現物終値
50905.00円 一目均衡表・転換線
50802.00円 5日移動平均
49538.80円 25日移動平均
48815.00円 一目均衡表・基準線
48009.62円 ボリンジャーバンド-1σ
46480.45円 ボリンジャーバンド2σ
45214.27円 75日移動平均
44951.27円 ボリンジャーバンド3σ
44495.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40511.85円 200日移動平均
株探ニュース
54126.33円 ボリンジャーバンド3σ
52597.15円 ボリンジャーバンド2σ
51260.00円 11日夜間取引終値
51067.98円 ボリンジャーバンド1σ
50911.76円 10日日経平均株価現物終値
50905.00円 一目均衡表・転換線
50802.00円 5日移動平均
49538.80円 25日移動平均
48815.00円 一目均衡表・基準線
48009.62円 ボリンジャーバンド-1σ
46480.45円 ボリンジャーバンド2σ
45214.27円 75日移動平均
44951.27円 ボリンジャーバンド3σ
44495.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40511.85円 200日移動平均
株探ニュース