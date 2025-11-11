　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54126.33円　　ボリンジャーバンド3σ
52597.15円　　ボリンジャーバンド2σ
51260.00円　　11日夜間取引終値
51067.98円　　ボリンジャーバンド1σ
50911.76円　　10日日経平均株価現物終値
50905.00円　　一目均衡表・転換線
50802.00円　　5日移動平均
49538.80円　　25日移動平均
48815.00円　　一目均衡表・基準線
48009.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
46480.45円　　ボリンジャーバンド2σ
45214.27円　　75日移動平均
44951.27円　　ボリンジャーバンド3σ
44495.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40511.85円　　200日移動平均


