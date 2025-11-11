TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3339.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3424.56ポイント ボリンジャーバンド3σ
3370.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3339.50ポイント 11日夜間取引終値
3317.42ポイント 10日TOPIX現物終値
3315.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
3309.90ポイント 5日移動平均
3279.00ポイント 一目均衡表・転換線
3261.70ポイント 25日移動平均
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3207.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3153.12ポイント ボリンジャーバンド2σ
3133.55ポイント 75日移動平均
3119.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3098.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3001.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2877.42ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3424.56ポイント ボリンジャーバンド3σ
3370.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3339.50ポイント 11日夜間取引終値
3317.42ポイント 10日TOPIX現物終値
3315.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
3309.90ポイント 5日移動平均
3279.00ポイント 一目均衡表・転換線
3261.70ポイント 25日移動平均
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3207.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3153.12ポイント ボリンジャーバンド2σ
3133.55ポイント 75日移動平均
3119.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3098.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3001.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2877.42ポイント 200日移動平均
株探ニュース