　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3339.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3424.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3370.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3339.50ポイント　　11日夜間取引終値
3317.42ポイント　　10日TOPIX現物終値
3315.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3309.90ポイント　　5日移動平均
3279.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3261.70ポイント　　25日移動平均
3207.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3207.41ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3153.12ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3133.55ポイント　　75日移動平均
3119.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3098.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3001.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2877.42ポイント　　200日移動平均


