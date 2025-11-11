　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の714ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

779.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
761.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
754.39ポイント　　75日移動平均
744.51ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
742.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
727.04ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
714.00ポイント　　11日夜間取引終値
713.04ポイント　　200日移動平均
712.72ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
709.57ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
708.00ポイント　　5日移動平均
702.50ポイント　　一目均衡表・転換線
692.09ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
674.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース