こだわり黒酢6選　日本らしさを感じられる酢！

全国にはこだわりの「酢」が豊富にあります。＜米酢＞＜黒酢＞柑橘酢などの＜その他＞まで“飲んで”厳選。その中から今回は黒酢をご紹介します。気になる1本に出合えますよう！

【黒酢】

コクとまろみに感服。加えてやさしさも感じる日本らしい黒酢。

『玄米黒酢』756円／300ml＠太田酢店（福島県）

創業は江戸時代、東北唯一の本格醸造酢蔵の逸品。福島県の米を使い、麹、酒造りから自社で行う。気温の低い冬場に仕込みを行い、1年半もの間、自然にまかせて発酵＆熟成させた黒酢は、まろやかな酸味と独特のコクを併せ持つ。

【オススメ】

玄米本来の鮮やかな色とやわらかな風味がいい。丸みのある味わいなので、水や炭酸で割るだけでも飲みやすいし、酢豚や焼いた野菜の仕上げにも。

［店名］『太田酢店』

［住所］福島県須賀川市大桑原字若林4-2

［電話］0248-72-0599

［HP］https://www.ota-suten.com/

『富士玄米黒酢』2052円／500ml＠飯尾醸造（京都府）

原料は栽培期間中農薬不使用の玄米と良質な水のみ。昔ながらの静置発酵法で丁寧に酢を醸した後、ゆっくりと熟成させ、1年以上かけて造られる。玄米の栄養そのままに、体内で作れない必須アミノ酸を含む天然のアミノ酸を豊富に含有する。

【オススメ】

まろやかな旨みがありながら、すっきりとした酸、香り高い風味もバランスよく感じられる。これなら健康維持に毎日飲めそう。中華料理にも使いたい！

［店名］『飯尾醸造』

［住所］京都府宮津市小田宿野373

［電話］0772-25-0015

［HP］https://iio-jozo.co.jp/

木桶の中で菌の力が生むコクと深み！『黒酒酢』4104円／900ml＠蔵元中野商店（中野酢）（京都府）

「黒酒酢」という名は、国産玄米にこうじ菌を付けて造る酒から酢を醸し、木桶での発酵・熟成を経て黒みを増すことから。蔵付き酵母と木桶でしか出せない芳醇な香り、深みが印象的だ。飲んでよし、料理によし。和の伝統黒酢ここにあり！

【オススメ】

コクと深みがひと味もふた味も違う。口当たりがよく、実にふくよか。木桶仕込みにより黒酢独特のクセが抑えられ、キレもいいが、余韻もいい。

［店名］『蔵元中野商店（中野酢）』

［住所］京都府京都市北区大宮北椿原町42

［電話］075-205-5335

［HP］https://nakanosu.co.jp/

一子相伝300年の想いが宿る『ショウブン有機玄米くろ酢』3240円／720ml＠庄分酢（福岡県）

薄い琥珀色に、落ち着いた酸と香りを湛えたこちら。江戸時代から300年、代々受け継がれてきた一子相伝の製法で造られる玄米黒酢だ。原料は国産有機玄米、玄米麹、水の3つ。発酵期間を甕の中で過ごし、1年以上の熟成を経て完成する。

【オススメ】

ツンとくる酸味はなく、すっきりとした中に深みが潜む。香りも豊かで、いかにもアミノ酸や有機酸が豊富に含まれている感じ。煮込み料理に合いそう。

［店名］『庄分酢』

［住所］福岡県大川市榎津548-1

［電話］0944-88-1535（代）

［HP］https://shoubun.jp/

琥珀色の壺造り黒酢は酸味まろやか『坂元のくろず』2052円／700ml＠坂元醸造（鹿児島県）

江戸時代後期に、霧島市福山町で始まった黒酢造り。壺畑に並べられた陶器の壺に、米麹と蒸し米、地下水を仕込み、1年以上かけて発酵・熟成させる“壺造り”という独特の製法で造られる。美しい琥珀色とまろやかな風味は唯一無二！

【オススメ】

酸味はどこまでも穏やかで、コクのある味わいが素晴らしい。他にも発酵と熟成期間の違う酢もありどれも試したけど、これが一番日常使いしやすいと思う。

［店名］『坂元醸造』

［住所］鹿児島県鹿児島市上之園町21番地15

［電話］099-258-1777

［HP］https://www.kurozu.co.jp/

『那智黒米寿』2970円／300ml＠丸正酢醸造元（和歌山）

もち米の玄米で造る珍しい黒酢。和歌山県産もち米の玄米・米麹・那智山系伏流水を用い、熊野杉の桶の中で長期熟成させて、手間ひまかけて醸している。明治12年創業の老舗の技と那智の自然の恵みがギュッ！と凝縮。

【オススメ】

蒸したもち米玄米ゆえか、立ち上る甘い香りが印象的。コクもあり、炭酸で割っても負けない芳香は、魚料理やニンニクを使った料理にもハマるはず。

［店名］『丸正酢醸造元』

［住所］和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満271

［電話］0735-52-0038

［HP］https://www.marusho-vinegar.jp

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

