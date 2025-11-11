ÎòÂå¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×CMÈþ½÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡±ýÇ¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â³¡¹½Ð±é¡ª
¡¡ËÜÆü11·î11Æü¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡õ¥×¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÆü¡×¡£¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤È¡Ö¥×¥ê¥Ã¥Ä¡×¤Î·Á¤¬¿ô»ú¤Î1¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿À®11Ç¯¡Ê1999Ç¯¡Ë11·î11Æü¤Î"1"¤¬6¸ÄÊÂ¤ÖÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î1980Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÎòÂåCM¥¬¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×ÎòÂåCM¥¬¡¼¥ë¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¢£ ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬ºÌ¤Ã¤¿80Ç¯¡Á90Ç¯Âå
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×CM¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÉ÷Î©¤Á¤Ì¡×¤Ê¤É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤È°ì½ï¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£Î¹Àè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤ÎCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öII ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆîÌîÍÛ»Ò¤â¡¢¼«¿È¤Ç²Î¤Ã¤¿¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢°ì¿ÍÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£º£¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤Î¿ê¤¨¤ÌÈþ¤Ü¤¦¤«¤é¡È´ñÀ×¤Î50Âå¡É¤Èëð¤ï¤ì¤ë¿¹¹âÀéÎ¤¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤ÏÀ¶¿åÈþº½¡¢ËÒÀ¥Î¤Êæ¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¢º£Â¼²íÈþ¤¬4»ÐËåÌò¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼»Í»ÐËåÊª¸ì¡×¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç±Ç²è¡Ø»Í»ÐËåÊª¸ì¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×ÎòÂåCM¥¬¡¼¥ë¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¢£ ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬ºÌ¤Ã¤¿80Ç¯¡Á90Ç¯Âå
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×CM¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÉ÷Î©¤Á¤Ì¡×¤Ê¤É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤È°ì½ï¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£Î¹Àè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤ÎCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤ÏÀ¶¿åÈþº½¡¢ËÒÀ¥Î¤Êæ¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¢º£Â¼²íÈþ¤¬4»ÐËåÌò¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼»Í»ÐËåÊª¸ì¡×¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç±Ç²è¡Ø»Í»ÐËåÊª¸ì¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£