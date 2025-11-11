『君の顔では泣けない』 切なすぎる想いに涙する芳根京子、 高橋海人の隠された本音――ファイナルビジュアル＆予告解禁
芳根京子が主演を務め、高橋海人が共演する映画『君の顔では泣けない』より、ファイナル予告とファイナルビジュアルが解禁された。
【動画】15年前の約束、ふたりで選んだ未来に涙――『君の顔では泣けない』ファイナル予告
本作は、君嶋彼方のデビュー作である同名小説を坂下雄一郎監督のメガホンで映画化。ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう――数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。そこに“15年も入れ替わったまま”という独自の設定が加わり、新たな物語が完成した。
入れ替わってしまう2人、坂平陸と水村まなみを演じるのは、今回が初共演となる芳根京子と高橋海人。さらに、西川愛莉と武市尚士が高校生時代の陸とまなみを演じる。そして、中沢元紀、前原滉、林裕太がそれぞれ入れ替わるふたりに密接にかかわるキーパーソンを演じ、大塚寧々、赤堀雅秋、片岡礼子、山中崇が陸とまなみの両親役として物語を支えている。
今回解禁されたファイナル予告は、夜のプールを前にした陸（芳根）とまなみ（高橋）のバックショットから始まる。風が吹く音や虫の鳴き声にふたりの深呼吸が入り混じる意味深なカットの後、「15年前、俺たちの体は入れ替わった」「そして、今に至るまで一度も体は元に戻っていない」という陸の台詞が続く。ふたりが入れ替わったまま、そしてその事実を誰にも明かすことなく歩んできた時間を振り返るように、15歳から30歳までの出来事が紡がれていく。
入れ替わった直後、冗談混じりに、でも少しの期待も抱きながら“本当の”両親に投げかけた質問。「水村さんと僕の中身が入れ替わっているとかだったら、どうしますか？」。返ってきたのは、「生理的に受け付けられないかも」という残酷な言葉だった。
帰り道を歩きながら、「このまま元に戻らなかったらどうしよう」と大きな不安に駆られていた高校1年生から、ふたりはさまざまな時間を過ごしてきた。家族とも良い関係性を築き、うまく立ち振る舞う相手の姿を目の当たりにして、居場所をなくした気持ちになった日。生みの親との別れに、息子として立ち会うことができなかった日。“本当の”弟・禄と、“兄の友人として”大切な記憶を共有した日。幼い頃から抱いていた夢は、この先叶うことはないと悟った日。そして、新たにできた夫と子どもと過ごす、何気なくも幸せな日。15年間、歩んできたすべての時間が、痛くて、大切だった――。
30歳になり、元に戻る方法がわかったかもしれないという状況で、ふたりの感情は大きく揺らいでいく。「今の俺たちが戻りたいって思うのって、身勝手なんじゃないかな」と漏らす陸に、「自分の本当の姿を取り戻すことのなにが悪いの？」と訴えるまなみ。“入れ替わり”ということの性質上、ひとりの想いだけではどうにもならないということを知っていながらも、お互いに本心をぶつけ合う。果たして陸とまなみは、最終的にどんな未来を選ぶのか。これまで人気を博してきたコミカルな“入れ替わりもの”の作品イメージを覆す、切なく、そしてリアルな想いがあふれ出すファイナル予告となっている。
また、ファイナルビジュアルでも、ふたりそれぞれが複雑な想いを抱える表情を見せており、「でも“僕”が生きるこの人生は」「本当は“君”のものだから――」と、ふたつがひとつになって完成するコピーが添えられている。さらに、運命が変わる場所となるプールで、笑顔を見せる陸とまなみの姿も。「入れ替わったのが水村で良かったと思った」「私も今、同じこと言おうと思ってた」というやり取りが、ふたりの15年に及ぶ、何とも言い表すことのできない唯一無二の関係性を表現している。
映画『君の顔では泣けない』は、11月14日より全国公開。
※高橋海人の「高」の「はしごだか」が正式表記
