沖縄は、台風26号から離れていても、うねりを伴った高波や強風に注意が必要です。台風が先島諸島に接近する頃には温帯低気圧に変わる見込みですが、14日(金)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。最新の情報を確認してください。

台風26号 今後は台湾付近から先島諸島へ

台風26号は、今日11日(火)午前6時現在、南シナ海を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、暴風域を伴っています。





台風26号は、明日12日(水)にかけて南シナ海を北上し、台湾付近で勢力を弱め、先島諸島に接近するでしょう。14日(金)午前3時の予報円に先島諸島や沖縄本島が入っていますが、沖縄に近づく頃には温帯低気圧に変わる予想です。ただ、沖縄周辺には前線が停滞している影響で、台風から離れていても雨雲が発達しやすい状態が続くでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。また、台風が温帯低気圧に変わっても、暖かく湿った空気の流れ込みが続くため、沖縄では大雨になる可能性があります。

予想される波・風・雨

沖縄本島地方と八重山地方は14日(金)にかけて、宮古島地方は14日(金)に警報級の大雨になる可能性が「中」となっています。13日(木)は、八重山地方で波の高さが波浪警報の基準に達する可能性があります。うねりを伴った高波、強風、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。



【波の高さ】いずれもうねりを伴う

11日(火)

沖縄本島地方・大東島地方 4メートル

先島諸島 5メートル



12日(水)

沖縄本島地方・大東島地方・先島諸島 4メートル



【最大風速(最大瞬間風速)】

11日(火)

沖縄本島地方・先島諸島 17メートル (30メートル)



12日(水)

沖縄本島地方 17メートル (30メートル)

大東島地方 15メートル (25メートル)



【24時間降水量】多い所

12日(水)午前6時まで

沖縄本島地方・先島諸島 100ミリ



13日(木)午前6時まで

沖縄本島地方 80ミリ

高波に注意 台風が離れていても 海には近づかないで

台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。



台風が近づいている時に絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれる恐れがありますのでとても危険です。



台風から離れていても、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。