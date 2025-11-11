「ママはうるさいから内緒よ♡」こっそり息子におやつを与えていた姑 → 翌朝、『大変なこと』に！

祖父母の中には孫に会えるのが楽しみで仕方がない！ という方もいます。

ついつい張り切って準備をしたり、たくさん甘やかしてあげたいと思う気持ちはよくわかるのですが、時にそれが裏目に出てしまうこともあるのです。

今回は、筆者自身が離れて暮らす義実家に泊まりに行った時の『ある騒動』についてご紹介します。

孫にお菓子を渡す姑を注意するもスルー！しかし一夜で猛省する出来事が！？

孫を喜ばせたいという気持ちはとてもありがたいことです。

しかし、孫を大切に思うのであればこそ、『ちょうどよい塩梅で甘やかす』ということが大切なのではないでしょうか。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。