6人組女性アイドルグループ「LittleSignal（リトルシグナル）」が9日、公式X（旧ツイッター）を更新。相次ぐメンバーの体調不良により、1日3公演あったライブイベントを1人で決行することを報告した。



Xでは、まず9日の午前9時に「メンバーの櫻田みるについてですが、インフルエンザと診断され、しばらくお休みをいただきます。」とインフルエンザのため、メンバーの一人が欠席することを報告。「残ったメンバーも現場を支えようと精一杯励みますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。」とファンにも理解を求める投稿をしていた。



しかしその20分後には、「本日の3回し（公演）ですが 甘酢えれん、紫水レイ、星菜なぎさ、心葉りなも発熱があるためお休みいただきます」と、他の4人のメンバーにも体調不良が発覚したことを投稿。ライブは中止になるかと思われたが、「全イベントの出演の辞退も考えたのですが、水沢うるが1人でも頑張れるだけ頑張るとの事ですので運営も頑張ります。」と伝えた。メンバー6人中、水沢うる1人でライブを決行するという異例の公演を実施することを発表した。



水沢も運営のライブ決行ポストを引用し、自身のXで「今日、、、1人でライブします、、 いつもメンバーに頼りっきりの私なのでめちゃくちゃ不安だけど重要ライブもあるので1人でも3回し駆け抜けてみせます、絶対応援来て欲しい」と意気込みを投稿した。



同日午後11時30分、水沢は3公演を無事1人でやりぬいたことを報告した。報告ポストでは、ライブ出演について「今朝、家を出る5分前に1人で3回しライブをするという決断をして、行きの電車でも楽屋でも不安で押し潰されそうでした。」と家を出る直前に決めたことも明かした。それでも「リトシグ（リトルシグナル）のことやうるのことを待っていてくれる方が1人でもいる限りライブしなきゃ！1人でも出よう！休んでるメンバーにも安心してもらいたい！と思いやらせて頂きました」と説明した。



また「人生初のアイドルを始めててもうすぐ4ヶ月！今まで人に頼ってばかりのうるが今日を通して少しは成長出来たかなと思います！」と成長を実感したことも報告。最後には「何でもない日だったのに水色のペンライトの海が見れて幸せな日だった！記念日になったなぁ～ 素敵な日をプレゼントしてくれてありがとう」とファンに感謝の言葉を述べていた。



