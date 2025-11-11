気がつけば今年も残り2カ月弱。年末の足音も聞こえ始め、忘年会を企画する人も多いだろう。日程調整ツール「調整さん」を運営するミクステンド株式会社はこのほど、会社員や公務員など就業している全国の2831人を対象に、今年の職場の忘年会に関するアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】幹事さん必見!みんなこんなこと思ってます

忘年会への参加意欲について聞くと、最多は「開催/参加をしたいと思っている」で51.7％、「開催/参加を決めている」が28.5％で2番目だった。全体の8割以上が忘年会開催を肯定的に捉えている。



幹事にしてもらうとうれしい工夫では、「店の場所をGoogleマップのリンクで共有」が36％で最も多く、「全員が楽しめるよう余興やゲームを企画(33.7％)」「人間関係に配慮した席次を組む(31.9％)」「電子マネーでの会費支払いに対応(30.8％)」と続いた。多数意見にならなかったが、「お酌禁止」「時間通りの閉会」「誰が参加するのか事前に分かるように共有」「喫煙可能かどうか」といった声もあった。



余興の定番のひとつである「ビンゴ」をした経験を尋ねたところ、「ある」は51.5％、「ない」が48.5％で、約半数が「職場の忘年会でビンゴをしたことがない」ことが明らかに。年代別にそれぞれ集計すると、20代は72％が「経験なし」だった。



ビンゴやゲームの景品としてもらえたらうれしいものでは、1位は「食事券・商品券」で50.6％と過半数を占めた。2位は「お米券(18.1％)」で、物価高対策につながる景品が人気を集めた。



（よろず～ニュース調査班）