慶應医学部の教授が「コメを食うとバカになる」と主張し日本人の食生活が激変…日本を弱体化させるためにGHQが断行した「洗脳」の実態

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第7回

『「減反政策」と「過酷な労働環境」がもたらした慢性的な“コメ不足”…苦労しても利益の出ない悲惨な米農家の実態』より続く。

政府が減反政策を始めたワケ

なぜ日本は減反政策に踏み切ったのだろう。その大本はアメリカの占領政策にまでさかのぼる。

GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）の日本占領政策の狙いは、日本農業を弱体化させて食料自給率を低下させ、

（1） 日本をアメリカの余剰農産物の処分場とすること、

（2） それによって日本人を支配し、

（3） アメリカに歯向かえるような強国にさせないこと、

であったとされる。

そのためには、日本人がコメの代わりにアメリカ産小麦に依存するようにさせる、「洗脳」ともいうべき政策が行われた。

「コメを食うとバカになる」

日本人の食生活変化の大きな要因はアメリカの占領政策だ。戦後、アメリカは余剰農産物の最終処分場に日本を位置付けた。

日本の食料難とアメリカの余剰穀物への対処として、早い段階で実質的に関税撤廃された大豆、トウモロコシ（飼料用）や、輸入数量割当制は形式的に残しつつも大量の輸入を受け入れた小麦などの品目では、輸入急増と国内生産の急減で自給率の低下が進んだ。

小麦、大豆、トウモロコシの輸入依存度がそれぞれ85パーセント、94パーセント、100パーセントに達する（2022年度）という事態は、アメリカ主導の貿易自由化が日本の耕種農業構造を大きく変えたことを意味する。

それだけではない。日本の著名な学者にて、「コメを食うとバカになる」かのように主張する本まで書かせ、小麦を食べさせるために「食生活改善」がうたわれる洗脳政策が行われた。

『「時給換算すると10円」「一年働いて手元に1万円しか残らない」…政府の長年の愚策が破壊した「日本の稲作農家」』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】「時給換算すると10円」「一年働いて手元に1万円しか残らない」…政府の長年の愚策が破壊した「日本の稲作農家」