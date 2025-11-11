ゴールデンレトリバーと猛獣の可愛すぎるコラボレーションが反響を呼んでいます。

【動画：大型犬と一緒に『動物園に行ってみた』結果→猛獣を見た瞬間に…まるで子供のようなリアクション】

ライオンさんにご挨拶

Instagramアカウント「namaewa_nico1203」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの男の子『NICO』ちゃんの可愛い姿を随時紹介しています。今回は、NICOちゃんと動物園に行ったときの様子を投稿したそうです。動物園には、可愛い小動物から猛獣まで、色々な動物がいたといいます。

NICOちゃんが向かったのは、なんと猛獣がいるエリア。まずはライオンさんに近づいてみますが、ガラス越しとはいえ迫力満点…！ご挨拶しようとするNICOちゃんでしたが、ライオンさんのオーラに二の足を踏んでしまったよう。へっぴり腰で近づいたものの、すぐに退散してしまったといいます。

ホワイトタイガーさんに驚いて…

次にやってきたのは、ホワイトタイガーさんがいるエリア。初めて見るホワイトタイガーさんに、初っ端からビビリまくるNICOちゃん…。挨拶したくて近づいてみるものの、まるで狩りの真っ最中のように練り歩くホワイトタイガーさんに驚き、ホワイトタイガーさんが接近した途端に逃げ出したといいます。

その逃げ足の速さといったら、勢いでハーネスが抜けそうになってしまうほど…！猛獣たちと仲良くなることはできませんでしたが、「世の中には強い動物がたくさんいる」ということを学んだNICOちゃんなのでした！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こんな姿もまた可愛いなぁ」「ちゃんと身を守る行動して偉いぞ」「猛獣さんにご挨拶できる最高体験ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

犬猿の仲とは！？

ちなみに、NICOちゃんは猿がいる動物園にも遊びに行ったそうです。そこにいたのは、なんと犬好きな猿さん！NICOちゃんが近づいてみると、「遊ぼう～」と言わんばかりに猿さんもゴキゲンになったとか。

縦横無尽に飛び回る猿さんに感嘆するNICOちゃんでしたが、柵越しのコミュニケーションは楽しかったようです。ニコニコ笑顔で動物園を満喫したNICOちゃんなのでした。

