【校閲クイズ】「海の最深部はマリアナ海溝の10,920m。月までの距離はおよそ380,000km。月までの距離は海の最深部までの距離のおよそ35倍ということになります」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「海の最深部はマリアナ海溝の10,920m。月までの距離はおよそ380,000km。月までの距離は海の最深部までの距離のおよそ35倍ということになります」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

えーとなになに、380,000を10,920で割ればいいんだな、ってことは34.79…だからおよそ35倍でOK！ としちゃだめな例です。単位がｍとkmで異なっていますので、単位を揃えてから計算しなければいけません。言われてみれば、というか言われなくても当たり前、でもそんなところに誤植は身を潜めているものなんです。

× 「海の最深部はマリアナ海溝の10,920m。月までの距離はおよそ380,000km。月までの距離は海の最深部までの距離のおよそ35倍ということになります」

〇 「海の最深部はマリアナ海溝の10,920m。月までの距離はおよそ380,000km。月までの距離は海の最深部までの距離のおよそ3万5000倍ということになります」

【校閲クイズ】「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがいなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？