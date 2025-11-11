古墳時代の社会構造を根底から変えた「大事件」…女性が長の氏族が消え、男系大氏族への統合・再編が始まった理由

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈なぜ古墳は巨大化したのか…その理由は「高句麗との交戦と敗退」にもあった！〉に引き続き、古墳時代前期から中期への移行期の氏族について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

各地の氏族が男系の大氏族へと再編され始めた（375年ごろ）

百済との正式な通交の締結を前提に、391年から404年のあいだに倭の兵力が数次にわたって朝鮮半島で活動した。その軸となった門閥氏族が、カハチに巨大な古墳群を築いた。375年ごろが目安とされる古墳時代の前期から中期への移行の背景は、そのようなことであった。考古学的なモノの検討から前期と中期の画期とされる先述の武装の革新も、この動きが背景になっていたと考えられる。

同じ動きを背景に、さらに重大な展開がみられる。この前期から中期への移行のとき、各地の氏族が築く古墳群に、断絶・統合・革新の波が押し寄せ、日本列島の社会構造が急速に再編され始めるのである。清家章氏の研究によりながら、まずは具体的に見てみよう。

清家氏が取り上げた例は、百舌鳥古墳群と古市古墳群からもさほど遠くない、大阪平野北部の猪名川（いながわ）流域である。今の大阪府北西部から兵庫県南東部にかけての地域に当たる。古墳時代前期の終わり、すなわち375年ごろかその直前には、長さ60〜90メートルの中型の前方後円墳をそれぞれ長の墓とする5つの氏族が、この地域に割拠していた。それぞれの領域は、今の大阪府豊中市・池田市、および兵庫県宝塚市・尼崎市といった市の範囲にほぼ相当する広さであったようである。副葬品の内容からみて、この5人の氏族長のうち2人が女性、2人が男性（もう1人は、副葬品の内容がわからないので不明）であった可能性が高いことも、清家章氏が明らかにしている（清家2020）。

ところが、370年ごろをすぎると、5氏族の古墳群は姿を消す。それと入れ替わるように、猪名川の東岸、今の豊中市の中心部あたりに、径56×47メートルの大型円墳である大塚（おおつか）を中心に、中型の前方後円墳、帆立貝形古墳、方墳・円墳が群をなし、「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」ともいうべき階層構造をもった、この地域としては大きな古墳群が形成される。桜塚（さくらづか）古墳群である。

桜塚古墳群でもう1つ注目されることは、その初代の氏族長が葬られた大型円墳の大塚、2代目とおぼしき前方後円墳の御獅子塚（おししづか）を筆頭に、副葬品の内容がわかっている古墳にはいずれも鉄製の甲冑・刀剣・矢じりが豊富に収められていて、葬られた氏族員はほぼすべてが男性の可能性が高いことである。

猪名川流域のように、男性または女性を長にいただく中小の氏族が、いわゆる平成大合併の前の市町村くらいの領域をそれぞれ本拠として林立していた状態が、375年ごろを境に、都道府県あるいは令制国（りょうせいこく）（河内・武蔵・備前といった奈良時代の律令制下の地方単位）くらいの広さにまたがる大氏族へと統合・再編された状況は、ほかの地域でもたくさんみられる。また、大氏族の長や構成員のほとんどを男性が占めるのも、古市古墳群と百舌鳥古墳群を最大の核として、このときに普遍的に認められるようになることである。

西日本各地で、男系大氏族への統合が進んだ（375〜425年ごろ）

このように、男系・女系が交じり合う中小氏族の割拠が、男系の大氏族へと統合・再編されていった結果、列島各地の要所に「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」のような古墳群が、古墳時代中期の最初の四半期、すなわち425年ごろまでに、ほぼ出そろった。

その核となった古墳の例を、これまでにみてきた大地方圏ごとにあげると、北部九州大地方圏とその周辺では、のちに肥前となるヒの北部に船塚（ふなづか）（佐賀県佐賀市、墳丘長114メートル）、肥後になる南部に岩原双子塚（いわばるふたごづか）（熊本県山鹿市、107メートル）を核とする岩原古墳群、長目塚（ながめづか）（同県阿蘇市、111・5メートル）を核とする中通（なかどおり）古墳群が営まれる。

弥生時代以来、北部九州大地方圏の核となってきたツクシでは、のちに筑後となる南部に石人山（せきじんやま）古墳（福岡県八女市、107メートル）を契機とする八女古墳群が現れるが、筑前となる中心地域の博多湾沿岸には、はっきりとした「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」は現れない。石人山古墳もまた、近畿の竪穴式石室に対して横穴式石室、近畿にはこの時期に例のない横口式石棺（短辺または長辺の側壁が刳り貫かれた石棺）や石製装飾（墳丘に立てる石製の形象物、「石の埴輪」）など、カハチの門閥氏族とは共有しない、独自の秘儀のアイテムが顕著である。北部九州大地方圏、とりわけその中心地域となるツクシの独自性には、十分に注意しておく必要がある。

つぎに太平洋大地方圏をみると、九州南部のヒムカ（今の宮崎県）に、九州最大の女狭穂塚（めさほづか）（176メートル、西都市）が築かれる。近接して、男狭穂塚（おさほづか）（帆立貝形・墳丘長176メートル、同）と、数基の方墳・円墳がある。また、同じ太平洋大地方圏でカハチに近いアハ（今の徳島県）には、渋野丸山（しぶのまるやま）（105メートル、徳島市）が築かれる。つまり、のちの令制国の日向と阿波に当たる範囲に1つずつ、男系大氏族が現れたということである。

瀬戸内大地方圏では、西部のスハウに白鳥（しらとり）（120メートル、山口県平生町）が築かれ、中〜東部ではサヌキに富田茶臼山（とみたちゃうすやま）（139メートル、香川県さぬき市）、キビには造山（350メートル、岡山県岡山市）が営まれる。造山の近辺には、これに次ぐ規模の前方後円墳である小造山（こつくりやま）（142メートル、岡山市／総社市）、のほか、帆立貝形の前方後円墳、方墳、円墳など6基以上があり、地方としてもっとも大規模な「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」の階層構造が造り出されている。さらに東方のハリマにも、壇場山（だんじょうざん）（143メートル、兵庫県姫路市）が築かれた。のちの周防・讃岐・吉備・播磨といった令制国に対応した範囲ごとに、男系大氏族への統合が進んだということになる。

これら各地の大氏族長を主とする前方後円墳をみると、すべてが古市と百舌鳥の門閥氏族長たちのものと同じ、後円部から前方部までひと続きのテラスと斜面がめぐる全面3段のスタイルをとっている。とりわけ、ヒムカの女狭穂塚と古市の仲ツ山、キビの造山と百舌鳥の上石津ミサンザイとは、墳丘の平面や立面、プロポーションまでが一致していて、設計の段階から密接な関係があったことはまちがいない。

さらに、その墳丘や外堤に立てられた埴輪も、古市と百舌鳥の古墳群と同じ種類・形・技法をもっている。棺や石室のようすを確認できるものは少ないが、壇場山には、百舌鳥や古市の門閥氏族長と同じ長持形石棺がある（後円部の頂に蓋が露出している）。

こうしたことは、これら各地の男系大氏族が、カハチの2つの門閥氏族ときわめて密接な関係を結んだことのしるしであろう。考古学の本道からは少し外れるが、その具体像を考えるうえで参考になるのは、各地の中でも百舌鳥や古市の門閥氏族長の古墳と同じ設計でその長の古墳を築き、それを核にひときわ大きな「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」を営んだヒムカとキビには、それぞれ「大王」に皇妃を出したという記述が『日本書紀』に残されていることである。この時期に「大王」の地位が確立していたかどうかは疑わしいが、カハチの門閥氏族とヒムカやキビの有力氏族が婚姻関係によってその結びつきを強化したことは、大いにありうることである。

考古学研究者の見解をみると、もと岡山大学の新納泉氏は、応神妃の「兄媛（えひめ）」の兄で、「吉備氏」の祖と記される「御友別（みともわけ）」として伝えられた人物と造山との関係に触れる（新納2022）。また、九州南部の古墳研究で活躍した北郷泰道氏は、仁徳妃の「日向髪長媛（ひむかのかみながひめ）」と女狭穂塚とを、またその父の「諸県君牛諸井（もろがたのきみうしもろい）」と男狭穂塚とを、それぞれ関連づけた（北郷2005）。

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

