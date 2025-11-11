¡Ö³ùÁÒÀ¯ÉÜ¡×¡ÖÆÁÀîÀ¯ÉÜ¡×¤Ë¡ÖÊ¿°ÂÀ¯ÉÜ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼¼Ä®¡×¤ÏÌµÀ¯ÉÜ»þÂå¡ª¡©¡¡¡ÖËëÉÜ¡×¤Ï¤¤¤ÄÆüËÜ»Ë¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
³ùÁÒËëÉÜ¤ÎÀ®Î©¤Ï¥¤¥¤¥¯¥Ë¡Ê1192¡Ë¤Ê¤Î¤«¥¤¥¤¥Ï¥³¡Ê1185¡Ë¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ì¤â¤¿¤·¤«¤ËÌäÂê¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡ÖËëÉÜ¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼Éð»Î¤ÎÀ¯¸¢¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¡×¡ÖÌÀ¼£À¯ÉÜ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö³ùÁÒÀ¯ÉÜ¡×¡Ö¹¾¸ÍÀ¯ÉÜ¡×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Éð²ÈÀ¯¸¢¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¿¼¤¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ä
¡ÖÉð²ÈÀ¯¸¢¡×¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¡ÒËëÉÜ¡Ó¤ÎÈ¯¸«¡¡Éð²ÈÀ¯¸¢¤Î¾ï¼±¤òÌä¤¦¡Ù¡Ê´Ø¹¬É§Ãø¡¡¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡Ë¤À¡£Ãø¼Ô¤Î´Ø¹¬É§»á¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¶µ¼ø¤Ç¡¢ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¡£ÆÃ¤ËÉð»Î¤ÎÃÂÀ¸¤ÈÉð²ÈÀ¯¸¢¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ùÁÒ¡¦¼¼Ä®¡¦¹¾¸Í¤Î»°¤Ä¤ÎÉð²ÈÀ¯¸¢¤Î¤ß¤À¡£¤·¤«¤·¡½¡½¡¢
¡Ò¡Ö³ùÁÒ¡×¡Ö¼¼Ä®¡×¡Ö¹¾¸Í¡×¤ÎÃæÀ¤¤ä¶áÀ¤¤Î½ô¸¢ÎÏ¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¾Î¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¡¦¶áÀ¤¤ÎÉð²È¤Ï³ùÁÒ¸¢ÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö´ØÅì¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£¹¾¸Í¤Î¸¢ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¡Ö¸øµ·¡×¤Ê¤É¤È¼«¤é¤ò¸Æ¾Î¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÖËëÉÜ¡×¤ÏÂ¾¼Ô¤«¤é¤Î¸Æ¾Î¤À¤Ã¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¶áÂå¤Î¹ñ²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Ëá¤¤¢¤²¤é¤ì¤¿Îò»ËÍÑ¸ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó¡Ê¡Ø¡ÒËëÉÜ¡Ó¤ÎÈ¯¸«¡Ùp.23¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³ùÁÒËëÉÜ¡×¡Ö¼¼Ä®ËëÉÜ¡×¡Ö¹¾¸ÍËëÉÜ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ÎÎò»Ë²È¤Ë¤è¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£10Ç¯Âå¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÆüËÜ»Ë¤Î½ñÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°Ý¿·ÆüËÜºÇ½é¤ÎÊ¸ÌÀ»Ë¡×¤¤¤ï¤ì¤ë¡ØÆüËÜ³«²½¾®»Ë¡Ù¤À¡£
Ãø¼Ô¤ÎÅÄ¸ý±¬µÈ¤Ï¡¢°ÂÀ¯2Ç¯¡Ê1855¡Ë¤ËËë¿Ã¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼³Ø¡¢°å³Ø¡¢Ìô³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¤Ê¤É¤ò¹¤¯³Ø¤ó¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Î®¤Î¼«Í³¼çµÁ¤ò¿®¾ò¤È¤·¤¿Îò»Ë²È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£10Ç¯¡Ê1877¡Ë¤«¤é15Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ´©¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÆüËÜ³«²½¾®»Ë¡ÙÁ´6´¬¤Ç¤¢¤ë¡£º£É÷¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¸ÌÀ»ËÏÀ¤À
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½ñÊª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËëÉÜ¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤Ï¡½¡½½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»þÂå¤ò²è¤·¤¿À¯¼£¸¢ÎÏ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÎã¤¨¤Ð¡ÖÊ¿°ÂÀ¯ÉÜ¡×¡Ö³ùÁÒÀ¯ÉÜ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÆÁÀîÀ¯ÉÜ¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼¼Ä®ËëÉÜ¡×¤Î¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¡¢²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼¼Ä®À¯ÉÜ¡×¤â¤Ê¤¤¡£³ºÅö¤¹¤ëÂè¸Þ¾Ï¡¦ÂèÏ»¾Ï¤ÏÆîËÌÄ«¤«¤éÀï¹ñ´ü¤Ç¡¢Åý¹çÅª¸¢ÎÏ¤ÎÉÔºß¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£àÌµÀ¯ÉÜá¾õÂÖ¤Î»þÂå¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.28¡Ë
³ùÁÒ¤ÎÉð²ÈÀ¯¸¢¤ä¡¢µþÅÔ¤ÎÂÍøÀ¯¸¢¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡Ö¾ï¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤à¤·¤í¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÉáÊ×Åª¤Ê¡ÖÀ¯ÉÜ¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¸ì´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Äë¹ñÂç³Ø¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Éð²ÈÀ¯¸¢¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤ÖÍÑË¡¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¿å¸Í³Ø¤Ç¤¹¤Ç¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ³Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¡¢Âº²¦»×ÁÛ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿å¸Í³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÅ·¹Ä¤«¤éÂçÀ¯¤ò°ÑÇ¤¤µ¤ì¤¿À¯¸¢¡×¤¤¤ï¤Ð¡ÖÄ´¶µ¤µ¤ì¤¿Éð²ÈÀ¯¸¢¡×¤ò¡ÖËëÉÜ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿å¸Í³ØÅª¤Ê¡ÖËëÉÜ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑË¡¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤¬¼¡¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹ñ»Ë´ã¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¹ñ»Ë´ã¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£22Ç¯¡¢Äë¹ñÂç³Ø¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñ»Ë³Ø²Ê¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¡ÖËÜ³ÊÅªÄÌ»Ë¡×¤À¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¡¦ÅÁ¾µ¤ÎÎà¤òÇÓ¤·¤¿µ½Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¶áÂå»Ë³Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¹ñ»Ë´ã¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖËëÉÜ¡×¤Î¸ì¤â¸½ºß¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÒÆ±½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡ÖËëÉÜ¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔÆ°¤ÎÎò»ËÍÑ¸ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÄ«Äî¡¦Å·¹Ä¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤ª¤±¤ëÉð²È¤Î¸¢ÎÏµ¡¹½¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖËëÉÜ¡×³µÇ°¤Ï¡¢·ìÆù²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó¡Ê¡Ø¡ÒËëÉÜ¡Ó¤ÎÈ¯¸«¡Ùp.94¡Ë
²¦À¯Éü¸Å¤Ë»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£¹ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢700Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ»Ë¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿Éð»Î¤ÈÉð²ÈÀ¯¸¢¤ò¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤«¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤äÄ«Á¯¤È°Û¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸¢ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢À¾²¤ÃæÀ¤¤ÎÉõ·úÀ©¤Ë¤âÂÐÈæ¤·¤¦¤ëÅý¼£ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ´¶µ¤µ¤ì¤¿Éð²ÈÀ¯¸¢¡áËëÉÜ¡×¤ÏºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËëÉÜ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬¡Ö»ÔÌ±¸¢¡×¤òÆÀ¤Æ¾ï¼±²½¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò»Ö¸þ¤·¤¿ºßÌî¤ÎÊ¸ÌÀ»Ë²È¡¦ÅÄ¸ý±¬µÈ¤Î¡Ö³ùÁÒÀ¯ÉÜ¡×´Ñ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂÀï¸å¤ÎÃæÀ¤»Ë¸¦µæ¤Ç¡¢¡Ö¸¢ÌçÂÎÀ©ÏÀ¡×¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÏÀÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ÖÅì¹ñ¹ñ²ÈÏÀ¡×¤ÎÄìÎ®¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖËëÉÜ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ã±¤Ë¡ÖÉð»Î¤ÎÀ¯ÉÜ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤°ÕÌ£¤È¤Ï¡£¡ÖÆüËÜ»Ë¤Î¾ï¼±¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ª
