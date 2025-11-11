²¿½½Ç¯¸å¤Î»Ñ¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¼«Âð¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ»Î¤Îºî²È¤¬ËÂ¤°¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö²È¤Èµ²±¡×¤ÎÊª¸ì
Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾®Àâ¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤¬Âè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²È¤òÀß·×¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö²È¤Î¾®Àâ¡×¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖËÜ¤ÎÌ¾»É¡×¡Ê¡Ø·²Áü¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤è¤êÅ¾ºÜ¡Ë¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ¤Èµ²±
ºÊ¤È¶¦¤Ë¼«Âð¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡Ö·²Áü¡×2023Ç¯9·î¹æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡£·ÇºÜ»þ¤ÏÅÚÃÏÃµ¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·úÀß¶È³¦¤òÇº¤Þ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤ºÌÚºà²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë¹âÆ¤¹¤ëºÇÃæ¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó°Æ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Ê¤ó¤È¤«Í½»»¡Ü¿ô½½Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¡¢¼«Âð¤Ï¤¢¤Î¸åÌµ»öÃå¹©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìµ»ö¡©¡¡¤¤¤ä¡¢Ãå¹©¤¹¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àß·×¤È¤Ï¸½¾ì¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£µÍ¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÜºÙ¿Þ¤äÂ¤ºî²È¶ñ¤Îºî¿Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂ¤¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉô°Ì¤ÎÀ£Ë¡¡¢·ú¶ñ¤ÎÇ¼¤áÊý¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Î°ÌÃÖ¡¢¾²ºà¤ä¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÃÏ¤Î¿§¡¢¡Ä¡Ä¡£²È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤¬Á´¤ÆÀß·×ÄÌ¤ê¤Ë»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÀß·×´ÆÍý¤ò¤¹¤ë¡£
Àß·×¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë»Ü¹©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤à¤·¤íÁ´¤Æ¤¬Àß·×¿ÞÄÌ¤ê¤Ë¸½¾ì¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÄÁ¤·¤¤¡£¤³¤ÎÇ¼¤Þ¤ê¤À¤È¼ê¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é»Ü¹©¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¿§Ì£¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¸½¾ì¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤é¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂÈË¤¯¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Àß·×¿ÞÄÌ¤ê¤Ë»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤«¤é´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¡£
·úÃÛ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ÈºÉ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¤À¤«¤éÍªÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÉ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Å·°æ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ï¤â¤¦¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨Àß·×¿Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼«¤º¤ÈËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦½ñ¤±¤Ð³Ê¹¥¤¬¤Ä¤¯¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð»ä¤Ï¤Ø¤³¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤â¹Ô¤¯¤Î¡©¡¡¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸·úÃÛ»Î¤Ç¤¢¤ëºÊ¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤âº¬µ¤¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤¡¢¹©Ì³Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ø¤È°ÜÆ°¤·Ã´Åö¼Ô¤È¿ô»þ´Ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¡£
´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¾åÅï¤·¤¿¸½¾ì¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¾ø¤·½ë¤¤Ç®µ¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´À¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Î¿§¤òÇ»¤¯¤µ¤»ÏÓ¤äÂ¤ò²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ò¤¿¤ó¤Þ¤êÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£·úÃÛ¤ò¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëºÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÍ½´ü¤»¤ÌÊõÀÐ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÆâÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢ÊÉ²¼ÃÏ¤ÎÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤¬Ä¥¤é¤ì¤ëÂç¹©¹©»ö½ªÈ×¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Æ§¤ßÌÌ¤ËÍÜÀ¸¤Î»Ä¤ë³¬ÃÊ¤òÆó³¬¤Ø¤È¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÁëÏÈ¤Î¤½¤Ð¤ÎÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¤¯¤¬¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁëÏÈ¤È¥¬¥é¥¹¸Í¤ÎÇ¼¤Þ¤ê¤Î¾ÜºÙ¿Þ¤òÉÁ¤¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀß·×¤Î·ë¾½¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥·¤òÌÚÏÈ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤¹¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¥·¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾Ã¤·¡¢³°¤ÈÆâ¤ò³ê¤é¤«¤Ë繫¤²¤ëÇ¼¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·úÃÛ²È¤Î¿ÞÌÌ½¸¤òâË¤ó¤Ç»î¤·¤¿Àß·×¤Îµ»¤À¤Ã¤¿¡£¹©Ì³Å¹Ã´Åö¼Ô¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢²¿ÅÙ¤âÉÁ¤Ä¾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂç¹©¤¬¼ê¤Ç¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àß·×¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢Ç¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈùÄ´À°¤ò»Ü¤·»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÆâÁõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤È±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¿¶ô¤¬ÅÉ¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë±£¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î²È¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë»þ¤â¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë´Ö¤â¤º¤Ã¤È¡£
¿ôÆü¸å¤Î»Å¾å¤²¹©»ö¤Î¸å¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î¼êÉÁ¤¤ÎÇ¼¤Þ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¤³¤Î²È¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë·Ê¿§¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£²°º¬¤Î¤Þ¤ÀÉø¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤ÎÆó³¬¤¬Ãì¤Î¿âÌÚ¤Î±Æ¤òÃ¸¤¯»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÀ÷¤Þ¤ëÍ¼¹ï¡¢ÊÉ¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤ëÃì¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¿Ä¤ò¼¨¤¹µ¹æ¡¢ÌÚºà¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÄÙ¤ì¤¿¥À¥¯¥È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¹²¤Æ¤Æµß¤Ã¤¿¤³¤È¡¢´ðÁÃÂÇÀßÁ°¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Éð²È²°Éß¤Î´ï¡¢¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿°ì¸®²È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤··ú¤Á¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ì¤Û¤Éµ±¤¯½Ö´Ö¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï¸½¾ì¹©Äø¤ÎÃæ¤Ç¼¡¡¹¤ËËä¤â¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£Ã¯¤¬¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ã¯¤¬¤³¤Î²È¤Îµ²±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²È¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤â¿ÞÌÌ¤Ç¤â¸½¾ì¤Î²áÄø¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¾®Àâ¤òÄÌ¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤¿Àß·×¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯»ä¤Ë¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´ª°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ²È¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½»¤ß¼ê¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£·ú¤Æ¤Æ¤æ¤¯²áÄø¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È²È¤Î²¿½½Ç¯¤â¸å¤Î»Ñ¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µ²±¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ÎÀß·×¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò´ó¤»¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢²È¤¬·ú¤Ã¤¿¡£
²È¤¬·ú¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é1Ç¯¡¢¤Þ¤¿1Ç¯¤È»þ¤ò·Ð¤Æ¤æ¤¯¡£²È¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ï²¿ÅÙ¤âÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤æ¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢Æü¤Î¸÷¤òÄ¹¤¯°ú¤±ä¤Ð¤¹ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÍÕ¤òÍÉ¤é¤¹ÄíÌÚ¤Î±Æ¤¬¥Ç¥Ã¥¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ÃÏ°èÇ¤¬Áë¤Î³°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£·è¤Þ¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
Àß·×¤·¤¿¤³¤Î²È¤¬¡¢»ä¤Î¼«Âð¤¬¡¢ºÇ´ü¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢»ä¤È¡¢ºÊ¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂ©»Ò¤È¡¢Æ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸»þ¤ò²á¤´¤¹²È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ê¿§¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëº£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ï¤¬²È¤Î¼¿¶ôÊÉ¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿É½ÌÌ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¿¨¤ì¤ë¡£
