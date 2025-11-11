「ゴルフ国体の代表から一転して会社員に」堀真珠が語ったジュニアゴルファー《苦悶の日々》

中学でゴルフに覚醒をし、順風満帆のジュニアゴルファーの道を歩んでいた堀真珠さんですが、ある日、同級生と全く違う生活をしていることに気づきます。

毎日ゴルフ漬けの日々…親に縛られた生活

ジュニアゴルファーになり、毎日学校と練習場通いをしていました。高校生になったある日、友達と比べて生活スタイルが全く違うって気づいたんです。例えば携帯電話、友達はみんな持っている。けどうちでは必要ないからと持たせてくれない。それじゃメールのひとつも出来ない。友達と連絡も取れない、これはおかしいぞってね。

携帯電話が欲しかったのですが、父はプライベートはすべて不用だから、携帯電話は必要ないと言います。父はプロになれば全てが後からついてくるという考えでした。

しかも母は父の意見が絶対なために、父の考えに同意してしまうんです。これは辛かったです。そうなると味方はいない。自分の心の拠り所、居場所がなくなるじゃないですか

結局なんだかんだ言って、携帯電話を手に入れることは出来たんですけどね。その戦いに疲れてしまって……。あと普通の女のコですから、気になる男子の噂話とか、お化粧をどうするとか、ファッションの話とか、そういう当たり前の女子高生トークがほとんどなかった。

学校が終わるとすぐゴルフの練習でしたから。気がつくと正月以外、ず〜っとゴルフ漬け、これは何かおかしいぞとね。高校生の部活は3年の秋でたいがい引退しますよね。けどうちはそういうの一切なし。

ゴルフは高校3年の時、ぎふ清流国体（2012年）の香川代表に選ばれ、香川県代表は女子が6位だったんですよ。けど男子は優勝しているんですよね。その時、まだプロテストを受けて合格出来る腕前ではないなと。あと何年かゴルフをやり続けないといけない。しかも親の監視下で……。

さらに2〜3年、毎日ゴルフ漬けの生活で親に縛られるのはしんどい。その先、プロになれる保証はないし、それよりも自由になりたかったのです。

一度はゴルフをやめてOLの道へ

国体が終わった秋に、父親を説得しても無理だと思うので、わざと「長い間お世話になりました」と言って、友達の家にプチ家出をしました。そこでしばらくアルバイトをしながら生活をしていました。

それから父親はすぐ帰って来るだろうと思ってたようですが、頑固なのは父親譲り（笑）なもので、結構粘りました。最終的にはゴルフを無事辞めることが出来て、高校卒業をしてから新しい生活を始めました。

家を出てすぐはアルバイト生活でしたが、卒業してからは保険会社の外交員の仕事に就きました。それは営業能力と税金について学び、将来活かしたいと思ったからでそして再びゴルフを始めたのが、約10年後で28歳の時です。それはあるふとしたきっかけからでした。

○キムラの目

真珠さんの父はゴルフを教えっぱなしで、もしプロになれなかったらどうするのか？ そういうプランBをどれぐらい考えていたかですよね。

高校卒業後は、子供の意志が優先される時代です。親は子供と相談しながら進路を決めるべきで、親に決定権はないと思いますよ。今思えば折衷案として、スポーツ推薦でゴルフの強い大学に入って親元を離れ、自由を謳歌しつつゴルフをやる案もあったかと思います。

当時の真珠さんは、少し遅めの反抗期＆思春期だったのかも。結果、父に対し蛙化現象が起きたのではないですかね。あくまで憶測ですけど。ただ謎なのはあれだけスパルタな父親が、娘が家を出て行って、よく連れ戻さなかったという点。それも私なりの解釈がありまして、それはいずれ。

