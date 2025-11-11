º´»³¥µ¥È¥ë¤Î»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥¸¥à¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡½¡½½éÂå²¦¼Ô¡¦Àî¸ý·ò¼¡¤¬¸ì¤ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°óÕÌÀ´ü
¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤ëÀî¸ý·ò¼¡¡Ê2006Ç¯¡Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè49²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÈÈºáÂ¿È¯¥¨¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶õ¼ê²È¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥í¥ó¡Û
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯¤¬¤µ¡×
Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿º¢¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤Ï¼þ°Ï¤Î²ñ°÷¤Î²ñÏÃ¤ËÊÄ¸ý¤·¤¿¡£¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥í¥ó¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é40Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð²ñ°÷¤Ï³§¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤È¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àî¸ý¤È¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²óµ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¼ÂÀï¤Ç¤â»È¤¨¤½¤¦¤Êµ»¤ò¸¦µæ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º´»³¤¬Äó¾§¤¹¤ëàÁ´¤¯¿·¤·¤¤³ÊÆ®µ»¡í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
Ã»´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´»³¤¬µìUWF¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈUWF¤Î¶³¦Àþ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¡£85Ç¯½©¡¢º´»³¤ÏUWF¤òÎ¥Ã¦¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÈÏáÆ¤Ë¤¢¤ëUWF¤È¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î°ã¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤¬À¤´Ö¤ä¥¸¥à¤Î²ñ°÷¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡£Àî¸ý¤ÏÂ¾¤Î¥¸¥àÀ¸¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦......¡×
µ¤¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ï²£»³Ãé»Ö¡¢ÃæÂ¼Íê±Ê¤é¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²£»³¤Ï¤Î¤Á¤Ë»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ËÅÏ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¯¥ê¥¹¡¦¥É¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£µÕÍ¢Æþ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë»²Àï¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ½¤ÅÍ¶¨²ñÉûÂåÉ½¤È¤¤¤¦Í×¿¦¤Ë½¢¤¯¡£
°ìÊý¤ÎÃæÂ¼¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤òÀßÎ©¤·¤¿¥À¥ó¡¦¥¤¥Î¥µ¥ó¥È¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡ÖUSA½¤ÅÍ¡×¤òÀßÎ©¡£¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤¬¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¤ÇÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÂç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÆüËÜMMA¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¡¼¥Þ¥ó¤À¡£Àî¸ý¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥í¥ó¤Î¶õµ¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤âÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÏÃÏ¾åºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¤¤¤Þ¡¢¡ÖÃÏ¾åºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÏ¾åºÇ¶¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ³ÊÆ®µ»¤Ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¾åºÇ¶¯¡×¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤òÊâ¤Â³¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º¹Ô¤Ãå¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Àî¸ý¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
²áÅÏ´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆþÌçÅö½é¡¢Àî¸ý¤ÏÅö»þº´»³¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê°ìÉ×¤Ë²ó¤·½³¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º´»³¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÅÅ·â°úÂà¤·¤¿¤È¤¡¢ÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ïº´»³¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½³¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯¡Ê¸å¤í½³¤ê¡Ë¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥Õ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜ¸ÍÀ®É×¡Ê¸½¡¦Í¥¸÷¡Ë¤¬UWF¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿º´»³¼«¤é¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î°Ò¸÷¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º´»³¤¬¥¸¥à¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢²ñ°÷¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Á³¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àî¸ý¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤ËÄ¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤¿¤À¡¢º´»³¤Î»ØÆ³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥à¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤¬Îý½¬¤ò¤ß¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½³¤ê¤Ë¤·¤í¡¢ÆìÄ·¤Ó¤Ë¤·¤í¡¢30Ê¬¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤»¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
º¸¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤â30Ê¬Ï¢Â³¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤Ï½³¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤á¡Ù¤È¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚÃÏ¹ö¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¹ç½É¡Û
óÕÌÀ´ü¤Ë»×¹Íºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢½¤ÅÍ¤Ï¡ÖÂÇ¡¦Åê¡¦¶Ë¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
É®¼Ô¤Ï¡¢»ØÆ³Ãæ¤ËÆÍÁ³¥¥ì¤ëº´»³¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTubeÅù¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¹ç½É¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡¢ÂÍø¹©¶ÈÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¤Ç¤Î¹ç½É¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ±¹Ô¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº´»³¤Ï¡¢»ØÆ³¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤Äï»Ò¤¿¤Á¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÃÝÅá¤Ç²¥¤êÅÝ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´º¤¨¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬²ó¤ëÁ°¤Ç·ã¹·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àî¸ý¼«¿È¤Ï½³¤é¤ì¤¿¤ê²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅÜ¤é¤ìÊý¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤Á¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤ë½³¤ê¤Ï·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Á¤Ç¤Þ¤º50ÅÀ¡£K-1¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½³¤ê¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó70¡Á80ÅÀ¡£¤¢¤È¤Ï½³¤êÂ¤Î°ú¤¤ÎÂ®¤µ¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÎÀ¨¤µ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤òÅý³ç¤·¤Æ¼ÂÀïÅª¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È100ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
°ìÊý¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥·¥¢¥ó¥Õ¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤Æ£¸¶ÉÒÃËÀèÀ¸¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±óµ÷Î¥¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë´¶¤¸¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¥µ»Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢KO¤«°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡£»¦¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬Àï°ÕÁÓ¼º¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤Ç¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤´¤È¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ»Äø¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¾¸Äì¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡×
¤½¤¦¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âºÇ½é¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¤Æ´éÌÌ²¥ÂÇ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¤è¤ë´éÌÌ¹¶·â¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÄ¥¤ê¼ê¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾¸Äì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÍ×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿²µ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»î¹Ôºø¸í¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÆ»¾ìÆâ¤Ç¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
Åö»þÏ¢Â³¤·¤Æ¿²µ»¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡Ö30ÉÃ¡×¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë30ÉÃ¤Ç¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤¬¤«¤«¤ë¹¶ËÉ¤ò¸«¤Æº´»³¤Ï¿°¤ò³ú¤ó¤À
¡Ö30ÉÃ¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¤¡×
¸½ºß¤ÎMMA¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢ÂÇ·â¤òÅö¤Æ¤ÆÁê¼ê¤ÎÂÎÎÏ¤òºï¤Ã¤¿¾å¤Ç´ØÀáµ»¤äÄù¤áµ»¤Ç°ìËÜ¤òÁÀ¤¦¤Î¤ÏÄêÀÐ¤À¡£¤·¤«¤·À©¸Â»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤ò¶Ë¤á¤ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎºÆ³«¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£´éÌÌ¥Ñ¥ó¥Á¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¡¢²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬µµ¤ÎÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤ê¤¤í¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤¦¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÂÇ¡¦Åê¡¦¶Ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜÍýÇ°¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÅìµþ¡¦À¥ÅÄ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï89Ç¯5·î¤Ë¥×¥í²½¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¤Ë5Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏºÇ½é¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éUWF¤ä¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
86Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¥×¥í²½¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï500±ß¡£¡Öº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³ÊÆ®µ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âè1²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´î¤Öµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Êµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Åö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÊ¿Ä¾¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦ÂÐÀïÁê¼ê¤ò»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡£ÂçÆ»½Î¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤ËÍè¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤¾¡×¤È¼þ°Ï¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
Ê¿¤Ï¤â¤È¤â¤È³ÊÆ®µ»¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¿¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤âÆþÌç¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë·îÆü¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÁêÄÈ¤¹¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¼óÅê¤²¤Ë¤¤¤¯¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
°Æ¤ÎÄê¡¢Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤Ã¤¿Ê¿¤Î»î¹ç°Ê³°¤Ï¡ÖÁ´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í²½¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì