¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¡©¡¡¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡©¡¡¡í¥µ¥Ê¥¨³°¸ò¡í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡Ú10·î26Æü ASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¡Û¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆüËÜ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿
½¢Ç¤¸å¤¹¤°¤ËÂ¿¹ñ´Ö³°¸ò¤ä¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤Ç¹ñÆâ¤Î»Ù»ý¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£"¥µ¥Ê¥¨³°¸ò"¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÅÀ¿ô¤È¼¡¤Î½ÉÂê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÞÉÐ´Û¤Ç½ðÌ¾¼°¤ËÎ×¤à¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¡Ú³À´Ö¸«¤¨¤¿³°¸òÎÏ¤Ï±¿¤âÌ£Êý¤·¤¿80ÅÀ¡ª¡Û
10·î21Æü¤Î¼óÁê½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¹ñºÝÉñÂæ¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£26Æü¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢28Æü¤Ë¤ÏË¬Æü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡£
Â³¤¯30Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÇAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¡¢Íâ31Æü¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¡£ÅÜÅó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿à¥µ¥Ê¥¨³°¸òá¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï80ÅÀ¡£¤Þ¤ºÂÐÊÆ³°¸ò¤Ç¤Ïà°ÂÇÜ³°¸òá¤Ø¤Î²óµ¢¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸½ÂåÀ¯¼£¤¬ÀìÌç¤Î¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°»á¤À¡£
¡Ö°ÂÇÜ³°¸ò¤È¤Ï¡¢¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤ÐÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÀÜÂÔ³°¸ò¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ë¾¤à¤³¤È¡¢´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤À¤Æ¤ÆË«¤á¤Þ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Í¶Æ³¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÍø±×¤òÈò¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ©Àþ¤òÅö»þ»Ù¤¨¤¿¿Íºà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤òÍ§¾ð¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤Î¤â¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò´î¤Ð¤»¤ë»Å³Ý¤±¤ò¼¡¡¹¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¸å¤Ë¶¦Æ±Àë¸À¤ò½Ð¤µ¤º¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤é¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÁÐÊý¤¬¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¶ñÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤ÇÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú10·î28Æü ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Û·ÞÉÐ´Û¤Ç½ðÌ¾¼°¤ËÎ×¤à¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿
¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤È¤Ï¡©
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î¸ò¾Ä¤ÇÆüËÜ¤Ï5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ØÆüÊÆ´Ö¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢´Ø¿´¤ò¼¨¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ìó10¼Ò¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏÁí³Û¤ÏÌó4000²¯¥É¥ë¤À¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ë¶á¤¤·×²è¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤¬µá¤á¤ëËÉ±ÒÍ½»»³ÈÂç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¹â»Ô¼óÁê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤ò¸ý¼Â¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤°Õ¿Þ¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Çºâ¸»¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ÂÇÜ³°¸òÏ©Àþ¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ò¹ñÆâ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Á¥½Ð¤·¤¿¤Æ¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÂçÀ®¸ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢¡ØÀÜÂÔ³°¸ò¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦²ø½Ã¤ò²û½À¤¹¤ë¡Ù¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÂÐÊÆ³°¸ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú10·î30Æü APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¡ÛÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¿ÆÌ©¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Æ±Æü¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿
ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÌîÅè¹ä»á¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ö80ÅÀ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ê¤É¤Ç°ì»þ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ë¥Á³°¸ò¤ÎÉñÂæ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê³°¸ò¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤è¤ê¤â¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¿û¡¢´ßÅÄ¡¢ÀÐÇË¤é°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ³°¸ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤ÇÀÖÅÀÂ³¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂç¤¤Ê³°¸ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ò¾Ä¤è¤ê¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
Í£°ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÅö½é¡¢¹â»Ô»á¤ò¡Ø¶Ë±¦¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¡Ø¶Ë±¦¡Ù¤Ï¤Û¤ÜÈÈºá¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¡ØÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¡Ù¤ËÃæ¹ñÅª¤Ë¤Ïà³Ê¾å¤²á¤µ¤ì¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ®²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú10·î31Æü ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Û·Ä½£¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È½é²ñÃÌ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£ÆüÃæÎ¾¹ñ¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤Î¿ä¿Ê¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔ°ÂÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â»Ô»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁíÌ³Âç¿Ã¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ê¤É¤ÎÆâÀ¯¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢³°¸ò¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿²áµî2²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼¨¤·¤¿À¯ºö½ê¸«¤ò¸«¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ï³°¸òÀ¯ºö¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¼Â¼Á¥¼¥í¡£24Ç¯¤â¤ï¤º¤«5¹Ô¤Û¤É¤Ç¡¢¶ñÂÎÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÂ¿¾¯¾Ü¤·¤¯³°¸òÀ¯ºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬Äó¸À¤·¤¿¡Ø¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡Ù¤Î¼Â¸½¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ¿¹ñ´Ö¤ÇÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³°¸ò·Ð¸³¤â¤¢¤ê¥Ö¥ì¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿°ÂÇÜ»á¤È°ã¤¤¡¢·Ð¸³¤â¿ÍÌ®¤âË³¤·¤¤¹â»Ô»á¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Çºé¤¸Ø¤ëÆüËÜ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÏ¢¤Î³°¸ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò