¾¼ÏÂ47Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬¸ì¤ë¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼°¦¡Ö¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¹â¹»À¸¤È¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÅÚÅÄ¹¸Ç·¤µ¤ó
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÀÄ½Õ»þÂå¤ËÍá¤Ó¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²ó¸ÜÏ¿¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£²ÈÅÅ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë°ì²È¸À¤ò»ý¤ÄÈà¤À¤±¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤éÊ¸²½Åª¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²ó¸ÜÏ¿¡Ù
¡½¡½¸½Âå¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼ñÌ£¤ÏºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³§¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ47Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÅÚÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÏÉý¹¤¯¡¢ÆÃ»£¤ä¤ª¾Ð¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ÅÚÅÄ¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¸«¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÃæ·Ñ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¶âÍËÌë8»þ¤Ë¿·ÆüËÜ¡¢ÅÚÍË¤ÎÍ¼Êý¤ËÁ´ÆüËÜ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ò¥Ð¥«°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÚÅÄ¡¡ËÍ¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Îº¢¤Ï¥±¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡ØÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥±¥ê¡¼¤¬¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤Æ¡£
»î¹çÃæ¤Ë¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬¡Ö»²¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥±¥ê¡¼¤¬ÌýÃÇ¤·¤Æ¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë½±¤¤¤«¤«¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤ë¤«¤é¡Ö¥Ð¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤¤¤Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÉ½»æ¤¬¥í¡¼¥É¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÚÅÄ¡¡¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù²û¤«¤·¤¤¡Á¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤È¥Û¡¼¥¯¤Í¡£
¡½¡½ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂçµÜ½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçµÜ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÚÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¤ÏÁ´Æü¤â¿·Æü¤â½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Íµ¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¾®³Ø3¡Á5Ç¯À¸¤Îº¢¤¬°ìÈÖ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢º´»³Áï¤µ¤ó¡Ê½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥é¥´¥ó¡ÊÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ë¤â¹¥¤¤Ç¡¢¸å¤ËÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ì½ï¤ËÅÐ»³¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥Ó»þÂå¡¢¡ØU-turn¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÉ¬¤º¡Ö¿²¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤¬Ëè½µ¡Ö¿²¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¤¬¼ã¼ê¤Î¤È¤¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤ËÍè¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Î¸«³Ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡ÖÀäÂÐ¡¢²¶¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Èµ®¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤Ç¡¢µ®¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ò¤ä¤ë¤È¤¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÚÅÄ¡¡¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¹â1¤Îº¢¤Ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¤¬¡ØÂç»Ö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¼«ÅÁÅª¤ÊËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¡¢²¶¤é¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÍè¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤é¤ÎÂ¸µ¤°¤é¤¤¤Ë¤ÏÍè¤ì¤ë¡×¤Èµ®¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬·Ý¿Í¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î1¸Ä²¼¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¤â¤½¤¦¤Ç¡¢19ºÐ¤Îº¢¡¢½é¤á¤Æ¸Åºä¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢µ®¤µ¤ó¤ß¤Æ¤¨¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡ØÂç»Ö¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç·Ý¿Í¤ò»Ö¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅÚÅÄ¤µ¤óÀ¤Âå¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤µ¤ó¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÅÄ¡¡Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤·¡£
¡½¡½ËÜ¤Ë¤Ï¡Ø»°ÂðÍµ»Ê¤Î¥ä¥ó¥°¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ïº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÚÅÄ¡¡ËÍ¤éÀ¤Âå¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êCX¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÈLF¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Û¤«¤Ë»ëÄ°Î¨¡¦Ä°¼èÎ¨¤¬¤¤¤¤¶É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¡½¡½ËÜ¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à·Ý¿Í¡×¤ÎÀá¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö´Øº¬¤µ¤ó»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÚÅÄ¡¡¤¢¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®3¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤ÎK·¯¤È¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î´Øº¬¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢K·¯¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢½÷¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ó¤Í¤¨ÏÃ¤À¤è¡£¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢ÃÎ¤é¤Í¤¨¤À¤í¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö»ä¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤Ã¤Æ¡£
¤½¤³¤ÇK·¯¤¬¥¯¥¤¥ºÅª¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥¸¥ª¥ó·³¤ÈÏ¢Ë®·³¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¼Ô¤À¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÀïÁè¤Ë¤¤¤¤¤â°¤¤¤â¤Ê¤¤¡£¥¸¥ª¥ó·³¤ÈÏ¢Ë®·³¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÀï¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¡Ö¤ª¤ª¡¢¤½¤Ã¤«......¡×¤Ã¤ÆËÍ¤ÈK·¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö·ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÌ¾¸À¤Ç¡¢º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¹â¹»À¸¤È¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤ë»þÂå»þÂå¤Ç²ò¼á¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤´Øº¬¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Øº¬¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤³¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Èà½÷¤Ï¸¤¯¤Æ¡¢Ã£´Ñ¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ¤ÇÅÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö80Ç¯Âå¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤äÌ¡²è¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÚÅÄ¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖËè½µ·ç¤«¤µ¤º¸«¤ë¤â¤Î¤¬º£¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤é¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ËÁ´Ï¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤Ê¤ó¤«¡¢³§¤¬Ëè½µ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÚÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤Æ¤ë¤æ¤¡Ë¡¡
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£1992Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦U-turn¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸å¤ËU-turn¤¬²ò»¶¤·¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¡£¼«¾Îü¥¤Ò¤ÊÃÅ·Ý¿Íü¥¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹¤á¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê80Ç¯Âå¡Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤éÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£3ÃË1½÷¤ÎÉã¿Æ¡£º£Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²ó¸ÜÏ¿¡ÙÁÐÍÕ¼Ò¡¡1815±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼ã¼ê·Ý¿Í»þÂå¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¤¿80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿°ìºý¡£¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡×¡ÖÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¡Ö²Ú¤Î¾¼ÏÂ£´£·Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡õÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Èü¥¤¢¤Îº¢ü¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤ÈÅÚÅÄ¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ëÇ¯É½¤â¼ýÏ¿¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»ûÀ¾¥¸¥ã¥¸¥å¡¼¥«¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î