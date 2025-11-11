Ž¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«Ž£¤ÏºâÉÛ¤ò³«¤¯Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤ª¶â¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬É¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±Ê¹¾¾Åµ¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤
¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¹ç¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿ÉÙÍµÁØ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îã³°¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ªºâÉÛ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»×¹Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½ÐÈñ¤¬¡Ö¾ÃÈñ¡×¡ÖÏ²Èñ¡×¡ÖÉéºÄ¡×¡ÖÅê»ñ¡×¤Î¤É¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤ò¡¢»È¤¦Á°¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ì»þ¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡ÖÏ²Èñ¡×¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÉéºÄ¡×¤òÊú¤¨²á¤®¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤äÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼¡¤Î»ö¶È¤Ë¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤ä²ñ¼Ò¤¬¡¢¤·¤À¤¤¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤¯¤È¤â¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÖÅê»ñ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËµÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÎã¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç³Î¿®¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¾ÃÈñ¡¦Ï²Èñ¡¦Åê»ñ¡¦ÉéºÄ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÈñ¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ð½à¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ÃÈñ¡§À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¡ÊÎã¡§¿©Èñ¡¢²ÈÄÂ¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¡Ë¡£´ðËÜÅª¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÌó¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦Ï²Èñ¡§ÌµÂÌ¸¯¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤»Ù½Ð¡ÊÎã¡§¾×Æ°Çã¤¤¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡£ËþÂÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤ÇÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦ÉéºÄ¡§¼Ú¶â¤ä¾ÍèÅª¤ËÊÖºÑµÁÌ³¤¬¤¢¤ë»Ù½Ð¡ÊÎã¡§½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¡¢¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¡¢³Ø»ñ¥í¡¼¥ó¡Ë
¡¦Åê»ñ¡§¾Íè¤Î²ÁÃÍ¤äÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¡ÊÎã¡§³ô¼°Åê»ñ¡¢¶µ°éÈñ¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ë¡£Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ï¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¶â¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù½Ð¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î³ä¹ç¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¾ÃÈñ¡§Ìó50¡Á60¡ó
À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¾ÃÈñ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î50¡Á60¡ó°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ä¿©Èñ¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¤â¤³¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤³¤Î³ä¹ç¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À¸³è¿å½à¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ï²Èñ¡§Ìó5¡Á10¡ó
ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ç¤¢¤ëÏ²Èñ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤Î5¡Á10¡ó¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ñÌ£¤ä¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¼¤Æ¤ëÈÏ°Ï¤ËÎ±¤á¤ë¤È¡¢²á¾ê¤ÊÏ²Èñ¤òËÉ¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢·×²èÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉéºÄ¡§Ìó10¡Á20¡ó°Ê²¼
¾ÍèÅª¤ËÊÖºÑµÁÌ³¤¬¤¢¤ëÉéºÄ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î10¡Á20¡ó°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä³Ø»ñ¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¤¤¤¤ÉéºÄ¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ·òÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¹â¶âÍøÉéºÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Áá´üÊÖºÑ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦Åê»ñ¡§Ìó20¡Á30¡ó
¾Íè¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤àÅê»ñ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î20¡Á30¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°éÈñ¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾¯³Û¤Ç¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»Ï¤á¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÅê»ñ¡×¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï²Èñ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÅê»ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ï¤¿¤À¤Î¼Ú¶â
¤Ê¤ªÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ö¼«Á³¤ÈÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¤¯¤ß¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾×Æ°Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÏ²Èñ¡×¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Í×¤¹¤ë¤Ë¼Ú¶â¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶âÍø¼ê¿ôÎÁ¤â¹â¤¯¡¢¼Â¼ÁÇ¯Î¨¤Ç15¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï²Èñ¤È¹â¶âÍø¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼Ú¶â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä³Ø»ñ¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢É¬Í×À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÉéºÄ¡×¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤ÏÉéºÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ï²Èñ
¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÆ°µ¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¬¼ñÌ£¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÏË°¤¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÉéºÄ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÏ²Èñ¡×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÏ²Èñ¡×¤Ê¤Î¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¡¢´ÊÃ±¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¼«Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´¶¾ð¤ÇÀèÁö¤ë¤Î¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÀÅª¤Ê¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±Ê¹¾ ¾Åµ¡Ê¤Ê¤¬¤¨¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢Åê»ñ²È
1980Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥Ä¤ä¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¡¢°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î´Æºº¤ä³ô¼°¸ø³«»Ù±ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò³«¶È¡£5Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤·200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÉÙÍµÁØ¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¼é¤êÊý¡¢Áý¤ä¤·Êý¤ò³Ø¤Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤ÇÌó5000Ëü±ß¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤·¡¢Åê»ñ¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¡£¸½ºß¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÁí»ñ»º10²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢Åê»ñ²È ±Ê¹¾ ¾Åµ¡Ë