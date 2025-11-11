六代目山口組・司忍組長に「サインくださぁい！」…50代会社員がヤクザの「追っかけ」になった「驚愕事件」

日頃は自動車関連会社で働く、ごく普通の会社員 。しかし、ひとたび勤務を終えると、6台のスマホをバッグに忍ばせ全国を飛び回る。目的は、山口組をはじめとする暴力団の組長や大物幹部、若い衆たちの一挙手一投足を記録に収めるため――。

一般人でありながらヤクザの「追っかけ」を続け、YouTubeチャンネルでその様子を配信する男性がいる。組長の誕生日会、大物幹部の出所、そして分裂騒動の緊迫した現場。一般人であれば決して近づかない危険な「最前線」に、彼はなぜ立ち続けるのか。常識外れな行動の裏にある、謎の熱意と原点に迫った。

司忍組長に「サインくださぁい！」

2015年の山口組分裂騒動から1年が過ぎた折、衝撃的な騒動が起きた。神戸市灘区の山口組総本部で開催される「定例会」と呼ばれる会合に出席するため、新神戸駅に到着した六代目山口組の司忍組長を待ち構えていたのは、敵対する神戸山口組の傘下組員。彼らが発した言葉は「サインくださぁい！」。挑発であることは明らかだった。

「色紙とマジックを持っている人がいて、最初はファンかと思いましたが、どこかおかしい。『これは絶対何か起きるな』と確信しました。

緊張感が高まる中、スマホで撮影を試みましたが、当時はまだ活動の初期だったため、うまく撮ることはできませんでした。ただ、『なんだ、この人たちは。ヤべぇな』って。あの異様な緊迫感、高揚感は忘れられません。完全にやられましたね」

ヤクザの「追っかけ」として数々の伝説的な現場に立ち会ってきた会社員YouTuber「ヒロくん」は、本格的に追っかけ活動を始めたきっかけについて、こう振り返る。

のちに「サインください事件」と呼ばれる現場に居合わせたことをきっかけに、彼は、人物を対象とした撮影にのめり込んでいく。

「自分が撮りたいのは人です。組事務所を訪問する人はほかにもいますが、人物を追いかけているのは自分だけだと思います。

機動力を考えると、一眼レフではなくスマホ一択です。新作が出るたびにアップデートしています。iPhone6から始まり、いまは遠望用のGalaxyを含め、合計6台のスマホを駆使して撮影しています。

大きなイベントがある場合、有休を取って現場に行くこともあります。全国を回っていますからね。思いっきり赤字です」

「写真をSignal（シグナル）で送ってくれ」

本格的な追っかけ活動を始めて10年、当初は怪訝な顔をされたが、いまでは現場で「ヒロくん」と声をかけられ、初対面の組員からも「YouTuberだよね」と認知されるまでになったという。

「彼らの生き様を届けたいという思いからチャンネルを立ち上げました。撮影については『別に悪いことをしているわけじゃないんだからいいよ』と言われています」

追っかけの現場については、独自の情報網を駆使している。

「基本的に『仲間』から情報が回ってきます。現場に行くと、『おやじは何番目の車です』などと護衛の若い組員が段取りを調整してくれることもあります。

『もう少し離れて』と言われることはあっても、『撮るな！』と怒られたことはない。トラブルになって怖い思いをしたことは一度もありません」

彼のターゲットは大物親分だけではない。

「メディアの方は幹部しか撮影しません。しかし、自分は護衛をはじめ現場の組員も撮影します。彼らに次会えるかわからない世界ですから。それに、いまは肩書がなくてもいつか大物になるかもしれない。だからその瞬間を記録しておきたいんです

ときには、若い組員から『俺も撮ってくれ』と頼まれ、撮影した写真や動画をLINEやメッセンジャーといったアプリで送ることもあります。秘匿性が高いと評判の『Signal（シグナル）で送ってくれ』と頼まれたこともありますが、使い方がよくわかりませんでした（笑）」

追っかけ活動に愛知県警はピリピリ

現場に頻繁に現れる彼の存在を認知しているのはヤクザだけではない。

「警察からは追っかけ、あるいはYouTuberとして認識されているようです。初対面にもかかわらず、SNSのハンドルネームで呼ばれたこともあります。おそらく身元を調べたのではないかな。やましいことは何もないので別に構いません」

彼は「都道府県によって対応がじゃっかん違う」と明かす。

「六代目山口組の司組長や高山相談役の出身母体であり、山口組の中核組織である弘道会が本拠を構えるだけに、愛知県警はピリピリしている印象です。

今年1月25日、司組長の誕生会が愛知県瀬戸市にある十代目瀬戸一家の本部事務所で開催されました。自分も現地に駆けつけましたが、愛知県警から『申し訳ないけど、今日は帰ってくれませんか』と退去を求められました。

警察ともめたくないという思いから、素直に従いました。もっとも、代わりにGalaxyを使って遠くから撮影しましたけど。別に悪いことをいるわけではないので」

ヤクザの世界に魅了される彼だが、決して一線を越えることはない。

「現役の組員から食事に誘われることもありますが、一線を越えないようにしています。これは追っかけを続けるうえで非常に重要です。

弘道会のある幹部に声をかけた際には、逆に『警察も多くいます。私たちに声をかけるのは控えめにしたほうがいいかもしれませんね』と丁寧に諭されたこともあります」

50代独身「結婚していたらこんなことできない」

彼は「ヤクザになろうとは思ったことはないし、若い子たちにそうなってほしいとも思わない」と断言する。

「YouTubeを見てくれる方のなかには若い人もいます。当然、若い世代への影響も考えています。自分の活動が、ヤクザへの道を推奨するような結果になることは望んでいません」

現場で会った若い組員には「悪いことしないでくださいね」と冗談めかして声をかけることもあるという

「純粋に彼らの生き様が好きなだけ。憧れの気持ちもありますが、あくまで『追っかけ』という立場を貫きます」

現在50代後半。家族をはじめ周囲には追っかけ活動について知らせていないという。

「家族や周囲に話すことはありません。結婚ですか？ 独身です。面倒くさいから一度もしていません。結婚していたらこんなことできませんよ。

ヤクザモノの映画やVシネマも見ます。中条きよしは本物に近いと思います。あとは白竜も近いですね。とにかくヤクザが好きなんです。自分でもおかしいということは十分わかっています」

最後に、「専業YouTuberにするつもりはあるか？」と聞いた。

「見てくれる方が増えてきた。期待に応えたいという思いはありますが、あくまで本業ありきの趣味。生活が懸かると純粋に楽しめなくなってしまう」

こう言うと、彼は「これから撮影に行ってきます」と笑い、次の「現場」へと急いで向かった。

