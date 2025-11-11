「歯を磨きすぎると知覚過敏に」「歯磨き粉は２センチ」……ほとんどの日本人が勘違いしている歯磨きの世界常識とは

日本人の歯磨き習慣は、世界の非常識――。

「日本人の9割が歯の磨き方を間違えている」と話すのは、『歯を磨いても むし歯は防げない』著者で、歯科医師の前田一義氏だ。

口をゆすぐことは大間違い

前編では、むし歯になりたくなければ、歯磨き粉は1500ppmに近い高濃度のフッ素が配合された歯磨き粉を選ぶべきだという理由をお伝えしましたが、それにあわせて、歯の磨き方も日本人の従来の方法から変えていかなくてはいけません。

たとえば歯磨き粉を使って歯磨きした後、水を入れて何度も口をゆすぐ習慣がある人がほとんどでしょう。口の中が歯磨き粉まみれでは気持ち悪いと感じる人は多いでしょう。口の中のばい菌を出すためにも口をゆすぐことが大切だと思っていらっしゃる方もいるかも知れません。

しかしそれは日本人特有の感覚で、高濃度のフッ素が入った歯磨き粉を使う場合、これは「やってはいけない習慣」となります。

海外では歯磨きのあと口の中をゆすがない人も少なくありません。とくにフッ素の効能を子供の頃から教えられているスウェーデン人は、フッ素を洗い流すようなもったいないことはしません。せいぜい口の中の余分な歯磨き粉を吐き出す程度です。

フッ素配合の歯磨き粉による歯磨き効果を高めるなら、口の中はゆすがないほうがいいのです。どうしても気持ち悪い人は、ペットボトルのキャップ1杯程度の水でゆすげば充分です。最初は物足りないかも知れませんが、慣れればこれで十分になります。

フッ素を歯に付着させる

もちろん私も歯磨き後にゆすいでいませんが、平気です。むしろ歯磨き粉の味が残ってるため、食事後にだらだらと飲んだり食べたりしないで済んでいる副次効果もあります。まさに寝る前が一番効果的です。そのまま寝ることでフッ素が口の中に残るので、より歯は強くなりやすい。

もしフッ素入りの歯磨き粉の味自体が受け付けないとか、ペットボトルのキャップ1個程度の水でゆすぐだけでは、どうしても無理だというのであれば、フッ素ジェルも売っていますので、歯磨き後にフッ素ジェルを塗って終えるという手もあります。

近年は、歯磨き後のお子さんに、フッ素ジェルを塗る親も増えてきていますが、効果的です。

あるいはフッ素のうがい薬もあります。どれを使うにしても最終的にフッ素を歯に付着させて終えるというのがポイントになります。

ただし、「高濃度のフッ素が入った歯磨き粉」、「フッ素ジェル」、「フッ素のうがい薬」のうち、どれが一番虫歯予防の効果が高いかとなると、歯磨き粉になります。現状、日本ではジェルもうがい薬もそれほど濃度が高いものが売られていないためです。

本当は1500ppmに近い歯磨き粉が日本では一番いいけれど、歯磨き後にどうしてもうがいをしたいのだったら、仕方がないのでジェルやうがい薬を使うしかないねということです。慣れてきたら是非、フッ素入りの歯磨き粉に切り替えてください。

またフッ素はどれを使うにしても継続しないとあまり意味がありません。習慣化させることこそが大切です。

基本的には「スクラッピング法」

さて、歯磨きの方法ですが、こちらは一般的な歯磨き方法で問題ありません。

細かいことを言えば、歯並び、年齢などでも効果的な歯の磨き方は大きく変わるため、どんな歯ブラシを使ったらいいかを含め、プロである歯医者や歯科衛生士に相談するのが一番良いのですが、とりあえずは「スクラッピング法」というよく知られる歯磨き法をするのがいいでしょう。

歯ブラシの毛先を歯の表面に直角に当てて、小刻みに振動させる方法で、全体を磨いていく。多くの方がやっている基本的な歯磨き方法です。

注意すべきは「歯の磨きすぎ」です。長く磨くのもよくありません。日本は、世界で最も長く、歯磨きに時間をかける国民ですが、磨きすぎると、歯が削れ、知覚過敏になりやすいからです。

ひどいときには、歯の根元の象牙質がむき出しになってしまいます。「むし歯で歯が痛い」と駆け込んでくる方で、いざ診察してみるとむし歯はなく、原因は磨きすぎによる知覚過敏だったというケースも少なくありません。

これは一例ですが、歯を磨きすぎた結果、歯が削れてしまい、歯の付け根部分がえぐれて、染みるため、近所の歯医者に駆け込んだ方がいました。

その場合、プラスチックで埋めることになるのですが、丁寧に治療しないとまたそこにむし歯の原因となるプラークがつきやすくなってしまいます。その方も詰め物がぴったりとあっていなかったため、歯茎に炎症が起きていました。あまりに染みる場合は神経を取るしかなくなることもあります。

詰め物が取れてしまった場合は、また歯を削って詰めることになるわけですが、長く磨きすぎた結果、むし歯でもないのにどんどん歯が悪くなってしまうのは、目も当てられない結果といえましょう。

「2+2+2+2テクニック」とは

そうならないためにも長時間の歯磨きはさけて、2分で収まるよう集中して歯を磨く習慣が大切です。歯ブラシの使い方については先ほど伝えた「スクラッピング法」で問題ありませんが、かける時間は２分で充分です。

歯磨き効果を最大限に引き出したいのであれば、「2+2+2+2テクニック」とも言いますが、スウェーデンのイエテボリ大学が考案したイエテボリ法を採用するのがよいでしょう。

＜イエテボリ法＞

●1日2回、朝食後と寝る前のタイミングで歯を磨く。（むし歯になりやすい人は1日3回）

●1回2センチの歯磨き粉を使う

●1回の歯磨きは2分間で

この方法で磨き、ゆすがないのがベスト（慣れないうちは、わずかな水で1回だけゆすぐ。この時に30秒間ブクブクして口の中にフッ素を行き渡らせる）

●歯磨き後2時間は、飲んだり食べたり、うがいしないのが大切。

ひとつずつ解説していきます。

まず歯磨きのタイミングですが、朝食前は避けたほうがいいことがわかっています。ふだん、歯はペクリルという、唾液によって生じるたんぱく質の薄い膜で覆われています。ペクリルには酸で歯が溶けるのを抑制する働きがあります。

もし朝起きて、食事を摂る前に磨いてそのあとにすぐ食事をとると、ペクリルが落ちた状態で食事をすることになります。その状態で酸味の強いものを食べたり飲んだりすると、酸で歯が溶ける酸蝕症になりやすくなるというリスクがあります。

もし起きたらすぐに歯を磨きたいのであれば、歯磨き後、30分以上おいてから朝食を摂るのがいいでしょう。これで再び歯はペクリルで覆われますので、酸蝕症のリスクはなくなります。そんなに待てないのであれば、朝起きてすぐの歯磨きはやめて口の中をゆすぐ程度にとどめて、朝食後に歯磨きをしたほうがいいでしょう。

歯磨き粉、2センチの理由

2センチは多すぎるのではないかと感じる方もいるかも知れませんが、むし歯予防にはこれくらいたっぷりのフッ素が必要です。たっぷりの歯磨き粉をつかうことで、フッ素を口の中に十分に行き渡らせることができるからです。もちろん、歯磨き粉はフッ素入りで、1500ppm程度の濃度が必要です。

ただし、年齢によってフッ素使用量はかわります。

０〜2歳 米粒程度の歯磨き粉を使用

３〜5歳 グリンピース程度の歯磨き粉を使用

6歳以上 大人と同様、1.5センチから2センチ程度の歯磨き粉を使用

が適切な量となります。

続いて、2分間の歯磨きタイムですが、こちらは歯を磨く順番を自分で決めて毎回同じように磨くのが良いとされています。順番を決めていないと、磨き残しがでてくる可能性があるからです。

最初に磨いたほうが良い場所は、自分にとって一番、むし歯のリスクのある場所となります。序盤は集中力が保たれ、磨き残しが少ないからです。

そして2時間食べない、飲まない理由ですが、こちらはフッ素を2時間ほど口の中にとどめておくことで、フッ素を定着させるためです。それより早く飲んだり食べたりすると、フッ素効果は薄れてしまいます。

私は歯科医です。むし歯が減れば、患者は減りますから、商売上はマイナスになる解説をしたかもしれません。しかしひとりの医師として、むし歯で苦しむ人が減るのは大歓迎です。ぜひむし歯を減らして健康な食生活を楽しんでください。

