【独自】「地面師」と「積水ハウス」が映し出した「社内腐敗」、幹部が赤裸々に語る「あのとき社内に溜まっていたウミ」

凋落した組織の再生がいかに難しいかを思い知らされる。「腐敗が再生産されている」と元幹部は嘆く。発覚から7年、事件の余波を追った。

明らかになった積水ハウスの不安定な体制

経営層の腐敗を目の当たりにした和田は、その2年後の株主総会で経営陣の一掃を目指しプロキシファイト（委任状争奪戦）に打って出る。

しかし、株主の過半の支持は得られなかった。こうして実に3年に及んだ内紛劇は決着を見たかに思われた。ところが今回、小室が示した「通知書」には、同社の体制がいまだに動揺し、閉塞感に覆われている実態が描かれていた。

積水ハウスで戸建て住宅の営業マンとしてエース級の実績を挙げてきた小室は、退職するまでエリアを統括する営業本部長として奮闘してきた。

小室を採用し、部下として見守ってきた元取締役の松吉三郎はこう評する。

「仕事が好きでよう働くヤツやねん。逆に不正はとことん嫌いでな。裏付けある数字をコツコツ積み上げて昇進した、本物の営業マンですわ」

だが、クーデター政権の系譜を継ぐ現体制では実直さこそが異物だった。

「通知書」で発覚したコンプラ違反の数々

小室が断腸の思いで送った「通知書」には、いまだ不正がはびこる積水ハウスの一部の事業部と、それを黙認するかのような仲井社長への警鐘が並んでいた（以下、〈 〉内は通知書より）。

たとえばこうだ。'23年、関東の支店長が業績を押し上げるため、宅地建物取引業法に抵触しうる〈脱法工作的〉な行為を行ったが、その処分は悪質さに比べて軽微だった。

'24年、小室は関東地区の営業本部長に就任するが、技術責任者の親族がVIP顧客として、土地の値引きを申請していたことを把握する。

これは明白な〈権限を濫用した任務違反〉だったが、前任の本部長も容認していた。小室は〈人権コンプライアンス部〉に報告したが、いまも処分は下されていないという。

その営業本部では重圧が強く、契約実績の粉飾も横行していた。小室は常務執行役員に昇格した前任本部長に〈何度も業務改善〉を掛け合ったが、改善を試みた小室が逆に窮地に立たされることになる。

社長の仲井から成績の評価基準を事後的に変更され、総合評価を引き下げられるなどの不当な対応を受けたと、小室は主張する。

やがて看過できない事態が起こる。'25年、前任の本部長である常務が〈社宅を無償で自宅化・個人事務所化し、また社用車を無償で私的に利用〉していたことが内部通報で発覚。

ところが小室は内部通報に関与していないにもかかわらず、〈通報者〉、あるいは〈共謀者〉と疑われたのだ。

なお、不正を告発された常務は子会社に役員待遇で再雇用され、不正の内容は社員に開示されなかった。

社内で「腐敗が再生産」されている

部長級や執行役員が不正を犯し、それを正そうとする者は排除されるー。小室が直面したのは、モラルが崩壊した組織の現実だった。度重なるストレスに円形脱毛症を患い、不眠や動悸に苦しむ中で降格させられた。

積水ハウスでは今年、常務執行役員3名が退任するなど、役職者の退職や降格が相次ぐ異常事態に陥っている。

小室はこう嘆く。

「信賞必罰を徹底しなければ、営業現場は不正の温床になる。そんな環境で示される業績は、粉飾にまみれています。事件以降、私は隠蔽を図るトップの下で同じ腐敗が再生産されていることを痛感しました」

積水ハウスでは、事件以降、取締役10人中5人を社外取締役にするなど、ガバナンス改革を進めてきた。現在、取締役会の議長を務めるのは、社外取締役で東京海上日動火災保険元社長の北沢利文である。

「通知書」を送るも対応は見られない

その北沢の自宅で、小室が送った「通知書」について尋ねると、「内容はしっかり把握している」と答えたものの、その対応については、苦笑いをしながら「広報で対応することになっている」と言うばかりだった。その積水ハウス広報は、こう回答した。

「適正に対応しておりますが、社外秘のため、詳細の回答は差し控えさせていただきます」

企業統治に詳しい大阪シティ法律事務所の弁護士・松岡直樹はこう語る。

「形式的にガバナンス体制や内部統制の仕組みを敷いたとしても、運用する者に見識がなければ何の意味もありません。積水ハウスの例は、そのことを示しているのではないか。現状では、同社は形式的な統治システムを隠れ蓑として経営層が独裁体制を敷いていると捉えられかねない」

地面師事件の禍根は、積水ハウスにいまもくすぶり続けている。

藤岡 雅（ふじおか・ただし）／'75年、福岡県生まれ。編集プロダクション等を経て、'05年より週刊現代記者。事件取材のほか、経済分野でも原稿を執筆。著書に『保身 積水ハウス、クーデターの深層』

「週刊現代」2025年11月10日号より

