【反則級の可愛さ】生後8か月の赤ちゃんが披露した「ちょい見え」かくれんぼ！15,000人が悶絶した無邪気な姿【ママリ】

「もうかくれんぼですか？」生後8か月のかわいい姿に1.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、あも🐰☺︎︎︎︎8m(@umero_x)さんの投稿したお写真です。子育ては大変なこともありますが、特に子どもが小さいうちは何をしてもかわいいもの。あもさんは、生後8か月の娘さんがクッションに半分隠れ、まるでかくれんぼをしているかのような場面に遭遇しました。クッションからチラッとのぞく、小さな娘さんに思わずメロメロです。

©umero_x

8ヶ月にしてもうかくれんぼですか？

座るとクッションよりも小さな、あもさんのお子さん。クッションの後ろからチラッとのぞいて、じっとこちらを見つめています。こんな目で見つめられたなら、ハートを撃ち抜かれてしまいますね…。



なお、この後あむさんが名前呼んだところ「ひゃーい！」と言いながら出てきたそう。動画でずっと残しておきたいシーンに違いありません！



この投稿には「かわいすぎるチラッ💕」「かわいぃぃぃい…！」とメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。赤ちゃんのかわいいかくれんぼに、キュンキュンが止まらない素敵な投稿でした。

「みんな見て」生後19日のピースサインに3.1万いいね

ご紹介するのは、ひよこ🐤3y 0y(@hiyoko202201)さんの投稿です。子育て中は毎日が慌ただしく過ぎていきますが、そんな中でも幸せな瞬間・思わず笑みがこぼれるような瞬間もありますよね。



2人の息子を育てる投稿者・ひよこ🐤3y 0yさんは、「みんな見て」と生後19日の息子のピースサインを投稿し、かわいいと話題となりました。思わずこちらもほっこりとするお写真です。

©hiyoko202201

みんな見て

生後19日新生児の✌️

ピースサインは、グーチョキパーの中でも一番難しいように思いますが、はっきりとしたピースサインになっていますね。生後19日の息子さんの手は柔らかそうで、ピースサインも相まってこちらまでほんわかと幸せな気持ちになります。



この投稿には「新生児ちゃんのピース✌️に癒されました」「大きな写真にして額縁入れて飾りましょ」といったコメントが寄せられていました。これからのひよこさん家族に幸せを運んでくれそうな優しいピースサインに、思わず胸が温かくなる素敵な投稿でした。

幼稚園児の息子がくれたお手紙に10万いいね

ご紹介するのは、息子さんとの日常をXで発信している、なこ🧀(@naco_1217)さんの投稿です。子どもが描いた絵や作品を、今でも大切に取っておいている方もいるのではないでしょうか。さらに親に向けて描いてくれたものなら、なおのことうれしいですよね。



投稿者・なこ🧀さんは、初めて息子さんから文字で手紙をもらったそう。「ひらがなまだそんなに書けないのに頑張って書いてくれてうれしい」と話すなこさんに、胸が温かくなります。

©naco_1217

息子が！！！初めて！！！文字でお手紙くれた！！！

「まま だいすき！」と紙いっぱいに書かれたメッセージに、息子さんからの愛情をたっぷりと感じほんわかします。思いが込められた手紙はママの宝物ですね。



この投稿には「世界でいちばんのパワーが出るワード」「涙腺崩壊のやつ。素敵すぎる💕」といったコメントが寄せられていました。子育てをしていると大変なこともありますが、この愛情が込められた手紙を見れば大変さも吹き飛ぶよう。「まま だいすき！」と息子さんからの初めての手紙に、心にじーんとくる素敵な投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）