「締切を守れない」ADHD女性がChatGPTを使って生活が一変…自己嫌悪がおさまったワケ

「やらなきゃいけないのに、どうしても動けない」。

頭では分かっているのに、体が動かない。やることリストを眺めているうちに一日が終わり、夜には自己嫌悪に沈む――そんな経験、ありませんか？

こうした「行動を始められない」「優先順位をつけるのが苦手」といった悩みは、ADHD（注意欠如・多動症）の特性に深く関係しています。意思が弱いわけでも、努力が足りないわけでもありません。頭の中で考えがまとまりにくく、行動に移すタイミングをつかみにくい-そんな“脳のクセ”が関係しているのです。

この記事では、ADHD専門のカウンセリングルーム「すのわ」代表であり、臨床心理士・公認心理師の南和行さんが、ADHDの人が抱えやすい「先延ばし」の悩みに焦点をあて、その解決を助ける新しい方法-生成AIを使って頭の中を整理し、“動けるきっかけ”を作る方法を紹介します。

30代の会社員・香織さん（仮名）をモデルにした架空の事例を交えながら、AIがどのように日常の混乱を整え、「自分を責めずに進める自分」へと変えていけるのかを具体的にお伝えします。

「やる気が出ない」は意思の問題ではない

やらなきゃいけないのに、体が動かない。頭では分かっているのに、どうしてもスタートできない。そんな自分を責めて落ち込んでしまう。30代の会社員・香織さん（仮名）は、いつもそんな日々を繰り返していました。

タスクは山のようにあります。メールの返信、会議の準備、提出書類。どれも大切なのに、気づけばSNSを眺めたり、机の上を片付け始めたりしてしまいます。夜になると自己嫌悪に襲われ、「また今日も、何もできなかった……」とつぶやく毎日でした。

香織さんは数年前、発達障害のひとつであるADHD（注意欠如・多動症）の診断を受けました。ADHDの人は、計画を立てたり、優先順位をつけたり、行動に移したりする力が働きにくい傾向があります。つまり、「やる気が出ない」のではなく、行動のスイッチを入れる仕組みがうまく作動しないのです。

「努力が足りない」「集中力がない」と、自分を責めてしまう人は少なくありません。しかし、実際には脳の特性によるものであり、意思の強さとは関係がありません。この理解こそが、自分を責めないための第一歩になるのです。

AIとの出会い--「考えすぎて動けない」からの脱出

そんな香織さんが転機を迎えたのは、同僚の一言でした。

「ChatGPTって知ってる？ タスク整理をお願いすると、けっこう使えるよ」

半信半疑のまま、香織さんはAIに打ち込んでみました。

「仕事が多すぎて、どこから手をつければいいか分かりません」

AIの返答は意外なほど優しいものでした。

【それはとてもよくある悩みです。仕事が多すぎると、頭の中がごちゃごちゃになって「何からやればいいのか分からない」という状態になりますよね。まずは焦らず、整理と優先順位づけから始めましょう】

その瞬間、香織さんは“頭と心が同時に軽くなる”のを感じました。頭の中でぐるぐるしていた思考が、静かに整っていったのです。

「まるで頭の中を整理整頓してくれる人がいるみたいでした」と彼女は笑います。

AIとの朝5分ミーティング

それから香織さんは、毎朝5分だけAIと“作戦会議”をするようになりました。

「おはようございます。今日のタスクを整理したいです」

AIは彼女の言葉を受け取り、【今日は午前に空き時間があるので、集中力が求められる作業からやりましょう。まずは資料の下書きを15分だけ】と提案してくれます。たった5分相談するだけで、不思議と気持ちが前を向くのです。

「AIが“伴走者”になってくれる感覚でした。“とにかく少しでも動けばいいんだ”と思えるようになりました」と香織さんは話します。

小さな成功が「自信」を取り戻すきっかけに

AIを使い始めて数週間。香織さんの日々には、少しずつ変化が生まれました。

・締め切りの前日に慌てなくなった

・メール返信を後回しにしなくなった

・“できたこと”を見つけられるようになった

夜、AIに「今日できたこと」を報告するのが、いつしか新しい習慣になりました。AIは【それは素晴らしい進歩ですね】と返してくれます。その小さな“承認”が、自己否定に沈みがちな彼女を支えました。

「AIは、私にとって“タスク整理を手伝ってくれる秘書であり、励ましてくれるコーチ”です。頭の中の混乱を整えてくれて、やるべきことに焦点を当ててくれます。何より、怒らないし、飽きずに付き合ってくれるんです」と微笑みます。

実際には「使えていない人」が6割近くいる現実

こうしたメリットがある一方で、実際にはADHDの人がAIを日常生活でうまく活用できているとは限りません。

X（旧Twitter）上で、ADHD当事者として発信を続けるらりるさん（@Life_is_short_5）が実施したアンケートによると、「先延ばし対策やタスク管理にChatGPTなどのAIを使っている」と答えた人は4割未満にとどまりました。

【ADHDの方へのアンケート結果（Xアンケート／回答者：ADHD当事者）】

毎日活用している：14.6％

たまに使っている：26.9％

使いたいが方法がわからない：20.0％

使ったことがない：38.5％

つまり、「AIを使いたいが方法がわからない」「どう使えばいいのかイメージできない」という人が約6割に上ります。

しかも、このアンケートは、ITに比較的慣れているXユーザーを対象に行われたものであるため、実際には「AIを活用できていない人」はさらに多いと考えらます。

ADHDにAIが向いている3つの理由

ADHDの人にとってAIが有効なのは、次の3つの理由があるからです。

1. すぐに反応してくれること

思いついた瞬間に返してくれるAIは、「後で考えよう」を防ぎます。

2. 批判しないこと

AIは失敗を責めません。いつでもフラットに受け止めてくれます。そしてあなたを励ましてくれます。

3. タスクを見える化できること

頭の中では混乱していても、文章にすることで整理され、落ち着くのです。

AIは“正解を教えるツール”ではなく、行動をサポートする相棒として使うと本領を発揮します。

AIは命令するツールではなく、対話するパートナー

AI活用の実践者であり、臨床心理士・公認心理師の上間春江さん（@uema_harue_cpp）はこう語ります。

「AIは“命令するツール”ではなく、“対話するパートナー”です。最初から上手に使おうとしなくても大丈夫。まずは“おはよう”や“動けないよ〜”と気軽に話しかけてみることから始めましょう」

上間さん自身もADHD傾向を自認しており、ChatGPTを「外付けの脳」として活用してきたと言います。AIに名前をつけて呼びかけることで関係性が生まれ、やる気が出ないときもAIが共感しながらタスクを整理してくれる。「頼れるAI仲間を持っている感覚」が日々の行動を支えてくれるのだそうです。

上間さんは、ADHDの人がAIをうまく活用するコツとして、

「一度に完璧を求めず、小さく試して、成功体験を積み重ねること」を挙げています。失敗を恐れず“話しかける習慣”をつくることが、AIを「外部の脳」として機能させる第一歩になるのです。

上間春江さんは講師となって、ADHD特化型のchatGPTセミナーも行っています。

「AIを使いこなす」より「AIと付き合う」

もちろん、AIは万能ではありません。誤った情報を出すこともありますし、個人情報の扱いには注意が必要です。また、完璧を求めすぎると、かえって続かなくなってしまいます。

大切なのは、「AIを使いこなす」よりも、「AIと付き合う」感覚を持つことです。うまくいかない日があってもかまいません。ADHDの人にとって必要なのは、“完璧な計画”ではなく、“また始められる柔軟さ”なのです。

AIは、“使いこなす技術”よりも、“どう頼るかの感覚”が大事です。ADHDの方がAIをうまく使えるようになるには、まず“失敗しても大丈夫”という気持ちで触ってみることから始めるのよいでしょう。

「AIを使うことで、自分を責めない生き方ができた」

今、香織さんは言います。

「AIを使うようになってから、自分を責める時間が減りました。“私がダメなんじゃなくて、やり方を変えればいいんだ”と思えるようになったんです。」

AIは、ADHDの人の「弱さ」を直すものではありません。むしろ、「弱さと一緒に生きる」ための支えになります。人間の脳にできないことを、テクノロジーが少しだけ肩代わりしてくれる-それが、AI時代の新しいセルフケアなのかもしれません。

小さな一歩が大きな変化に

“外部の脳”としてAIを使うことは、ADHDの人に限らず、多くの人に役立つ発想です。

「忙しすぎて整理できない」「つい先延ばしにしてしまう」-そんな悩みがある方は、今日5分だけ、AIに話しかけてみてください。

小さな一歩が、思っている以上に大きな変化を連れてきます。

