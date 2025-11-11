「第15次5ヵ年計画」で中国経済は復活できるのか？

旧ソ連をまねた「5カ年計画」

先月20日から23日まで、習近平総書記が主催して北京で開かれた中国共産党の年に一度の重要会議「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）で、「第15次5カ年計画」（国民経済と社会発展の第15次5カ年計画）の建議を策定した。形式的にはこの後、全国人民代表大会（国会）で決議することになるが、事実上の「決定稿」と考えてよい。

5カ年計画は、もともと1928年に、ヨシフ・スターリン書記長が率いるソ連が始めた。翌年から起こったアメリカ発の世界恐慌の影響をほとんど受けなかったことから、「社会主義計画経済」の優位性を示す制度と、当時のソ連は誇った。

1949年に中華人民共和国の建国を主導した毛沢東主席は、スターリン書記長を敬愛し、一から十までソ連の制度をまねた。それで1953年に、中国でも「第1次5ヵ年計画」を始めたのだ。

本家のソ連は、国家自体が1991年に消滅してしまった。中国も、翌1992年に計画経済を捨てて、「市場経済」の国に換骨奪胎したが、現在でも連綿と、5ヵ年計画を続けている。その2026年から2030年にあたる「第15次5カ年計画」を、先月に策定したのだ。

計61項目にわたる達成目標

それは、計61項目からなっている。具体的には、以下の通りだ。

1 「第14次5ヵ年計画」の時期にわが国の発展が成し遂げた重要な成果

2 「第15次5カ年計画」の時期に基本的に実現させる社会主義現代化の過程で前後とつながる重要な地位

3 ｢第15次5カ年計画」の時期に中国の発展環境が直面する深刻で複雑な変化

4 「第15次5カ年計画」の時期に経済社会を発展させる指導思想

5 「第15次5カ年計画」の時期に経済社会発展に必須の尊重すべき原則

6 「第15次5カ年計画」の時期の経済社会発展の主要目標

7 伝統産業の最適化アップ

8 壮大な新興産業と未来産業の育成

9 サービス業の優質で高効率な発展の促進

10 現代化のインフラシステムの構築

11 オリジナルのイノベーションとカギとなる核心技術攻略強化

12 科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合促進

13 科学技術人材教育の発展推進の一体化

14 デジタル中国構築の深い推進

15 消費の大幅振興

16 有効な投資の拡大

17 全国統一大市場構築の障害とボトルネックの決然とした除去

18 各種経営主体の活力の十分な刺激

19 生産要素の市場ベースの配分システムとメカニズムの改善加速

20 マクロ経済ガバナンスの有効性向上

21 自主的開放の積極的拡大

22 貿易イノベーション発展の推進

23 双方向投資協力の範囲拡大

24 ハイレベルの「一帯一路」の共同構築

25 農業の総合生産能力と質的効率の向上

26 住みやすくビジネスに優しい美しい村の建設推進

27 農業の強化恩恵富裕政策の効能向上

28 地域の発展と協調性の増強

29 地域の連動的発展の促進

30 国土空間の発展局面の最適化

31 人間本意の新型都市化の深い推進

32 海洋開発利用の保護強化

33 社会主義の核心的価値観の拡散と実践

34 文化事業の大々的繁栄

35 文化産業の加速的発展

36 中華文明の伝播力と影響力の向上

37 ハイレベルの十分な就業の促進

38 収入分配制度の完備

39 国民が満足する教育の整備

40 健全な社会保障システムの構築

41 不動産のハイレベルな発展の推進

42 健康中国の構築の加速

43 人口のハイレベルな発展の促進

44 基本的な公共サービス均等化の安定した推進

45 汚染防止攻勢と生態システム最適化の深い推進の継続

46 新型のエネルギーシステムの構築加速化

47 カーボンキーピングの積極的で穏当な推進と実現

48 グリーン生産生活方式の加速的形成

49 国家安全システムの改善

50 重点分野の国家安全能力の構築強化

51 公共安全ガバナンスレベルの向上

52 社会ガバナンスシステムの改善

53 先進的な戦闘力構築加速

54 軍事ガバナンスの現代化推進

55 国家戦略システムと能力の一体化の強固な向上

56 党中央の集中統一指導の堅持と強化

57 社会主義民主法治の構築推進

58 香港・マカオの長期繁栄と安定の促進

59 両岸関係の平和的発展と祖国統一の大業推進

60 人類運命共同体の構築推進

61 中国式現代化構築の積極的･主導的･創造的な全社会動員への十分な移行

以上である。中国は、インドに次ぐ14・1億人の人口大国なので、計画もいきおい気宇壮大かつ全方位にわたる。加えて、人類が未経験の規模の少子高齢化社会が到来しつつあるので、自ずと成長の速度は落ちていく。そのため、各方面に気を配りながら社会の発展を維持しなければならない。

具体的なデータ目標が乏しい

こうしたことを踏まえて、来年からの「第15次5カ年計画」を見ると、過去の5ヵ年計画と比べて、具体的なデータ目標に乏しいのが特徴と言える。これは、悪化する経済の回復のメドが立たないため、データ目標が掲げられないのではないかと、私は推定している。

今年3月5日、年に一度の全国人民代表大会（国会）の「政府活動報告」で、李強首相は、経済のV字回復について、こう述べた。

「今年の任務は、消費の押し上げ、内需の全面的拡大（超長期特別国債3000億元で「以旧換新」促進）、有効投資の積極拡大（中央予算枠内投資に7350億元計上）、バイオ製造・量子技術・具現化AI・6Gなどの未来産業育成、『AI＋行動』の持続的推進、ハイレベルの科学技術の自立自強推進、全国統一大市場の整備推進などを進めることである」

中でも、経済回復の起爆剤として挙げた、2つのキーワードが、「以旧換新」と「AI＋行動」だった。

「以旧換新」とは、電化製品の新旧の買い換え運動である。冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン・パソコン・温水器・家庭用コンロ・レンジフード・浄水器・皿洗い器・炊飯器・電子レンジ・スマートフォン・タブレット・スマートウォッチの計15種類の電化製品を新品に買い換えると、買う新品及び買い取る旧製品に対して、国家がそれぞれ補助金を出す制度だ。期限は一応、今年年末までとしているが、もしかしたら来年も続けるかもしれない。

要は、「人工的に」消費を喚起する政策である。いくら補助金を出すかは、地域やモノや時期によって異なるが、大枠で定価の5％から15％程度だ。

電気製品の中で最も消費額が伸びる電気自動車（EV）も、いつのまにか「以旧換新」の仲間入りをした。例えば、安徽省でBYD（比亜迪）の電気自動車「e3」を買うと、10万元から20万元の定価なら1万2000元の補助金を出してくれる（1元≒21・6円）。補填率は、6％から12％だ。

「以旧換新」が、一体いくら消費に貢献しているのかは、最新データが公表されていないので不明だ。先月20日に行われた国家統計局の発表では、今年第3四半期までのGDPに占める消費の貢献率は53・5％で、昨年通年よりも9・0ポイント上昇したので、それなりに貢献しているはずだ。

『人民日報』（8月5日付）は、「すでに4億人が恩恵を受けている」と報じている。私の中国人の知人らに聞いても、「制度を利用してスマホを買い換えた」とかいう人は多い。

「以旧換新」の限界と副作用

ただ「以旧換新」には、限界や副作用も指摘されている。それは、こんな意見だ。

「一回買い換えたら、もう当分は買わないので、一時的な景気刺激策にしかならない。それに、むしろ補助金を止めた後の景気が、さらに冷え込むことになる」

もう一つの「AI＋行動」とは、今年1月20日に一世を風靡（ふうび）した「DeepSeek」（深度求索）、及び他社（中国企業）の生成AIを通じて、新たな産業や業務を起こしていくというものだ。加えて、各業界で「AIにできることはAIに任せる」という行動をも指す。

8月21日、中国政府は「AI＋行動を深く実施することについての意見」を発布した。

その冒頭に掲げられた「総合的な要求」には、こう記されている。

＜2027年までに、AIと6大重点分野（科学技術・産業発展・消費改善・民生福祉・ガバナンス能力・全世界協力）の広範で深い融合を率先して実現し、新世代のスマート端末・スマート製品などの応用普及率を70％以上にする。またスマート経済の核心産業の規模を急ぎ増長させ、AIが公共ガバナンスの中の役割を明確に増やし、AIの開放協力システムを不断に改善していく。

2030年までに、わが国のAIを全面的にハイレベルに発展させ、新世代のスマート端末・スマート製品などの応用普及率を90％以上にする。またスマート経済を、わが国の経済発展の重要な発展の原動力とし、技術の普及と成果の共有を推進していく。

2035年までに、わが国はスマート経済とスマート社会発展の新段階に全面的に入り、社会主義現代化を大きく支えることを基本的に実現する＞

これはある意味、「2035年までにアメリカを超える世界一のAI大国になる」という宣言である。いまから10年前の2015年に「中国製造2025」を策定した際、アメリカにひどく叩かれたので、抽象的で曖昧な表現で「自己防衛」を図っているが、「行間」から世界トップを目指すという意気込みが垣間見える。

例えば、湖北省の省都・武漢市には11月6日、初めて「AI公務員」がお目見えした（『長江日報』11月7日）。武漢の知人に聞くと、こう答えた。

「AI公務員は大歓迎だ。文句を言わず24時間働いてくれるし、賄賂も受け取らないのだから」

短期的には、AIの業務が増えることは、人間の仕事を奪うことになるので、中国社会にさらなる失業者を生むことにつながる。だが中長期的に見れば、AIの広範な普及によって、新たな産業や業務が増えていくという発想なのだ。

大不況から抜け出せない不動産

話を「第15次5カ年計画」に戻すと、私が注目していたことの一つが、未曽有の不況に陥っている不動産をどう立て直すのかということだった。

現状（惨状）は、以下の通りである。

まさに惨憺たる状況が続いている。不動産開発投資は相変わらず、−13・9％と落ちていて、他のデータも軒並み下落が続いている。100を基準とした不動産開発景気指数は92・78まで下落し、しかも今年最低だ。

長らく不動産業界では、「金九銀十」と言われてきた。これは、一年の中で9月が一番、マンションがよく売れ、10月が2番目に売れるという意味だ。

ところが今年は、「金メダル」の9月にして、中国全土70都市の新築マンション販売価格は63都市で下落。中古マンションの販売価格に至っては、70都市すべてで下落となった。

「第15次5カ年計画」では、61項目の中の第41項目で、「不動産のハイレベルな発展の推進」を謳っている。その内容は、以下の通りだ。

＜不動産発展のニューモデルをいち早く構築し、商品住宅の開発・融資・販売などの基本制度を改善していく。（貧困者用の）保障住宅供給を最適化し、都市部の会社員たち及び各種困難家庭の基本的な住居の要求を満足させていく。都市特有の政策を実施し、改善された住宅供給を増加させる。安全・快適・グリーン・スマートの「よい家」を建設し、家屋品質向上工程と管理サービスの質的向上の行動を実施していく。建物のライフサイクル全体にわたる安全管理システムを確立していく＞

以上だが、当たり前のことをただ羅列しているようにも思える。かつ、コロナ禍前にGDPの約3割を占めていた最大の業界なのに、全61項目中ただ1項目だけの記述というのも寂しい。

思うにこれは、「不動産の早期復活は放棄する」ということではないだろうか。AIを始めとする新規産業を中心に据えることで、かつて産業の中心だった不動産業を横へ追いやり、そのマイナスの影響を少なくしていこうという戦略だ。

だがこうした発想は、不動産が「発火点」となった2008年のアメリカの金融危機（リーマンショック）のようなことが、中国で起きないことが前提だ。その保証は「５ヵ年計画」からは見受けられない。

来月には、来年の経済方針を策定する「中央経済工作会議」が開かれる。引き続き、中国経済の行方を注視していきたい。

＜今週の推薦新刊図書＞

厨川白村

張競著

ミネルヴァ書房

3800円＋税

比較文学論の第一人者である張競・明治大学名誉教授が、渾身の力を込めて15年かけて世に問うた評伝。「厨川白村」は夏目漱石の弟子で、大正時代に一世を風靡した英文学者・文芸評論家である。上海出身の張競教授は15歳の時、魯迅が中国語に訳した白村著『苦悶の象徴』を読んで文芸評論に目覚めた。「政治家から文化人にいたるまで、白村ほど近代中国人に尊敬された日本人はほかに一人もいなかった」（本書）。関東大震災で44歳にして他界した白村の足跡は、後世も含めて知られざる「日中関係史」の一端でもある。また、こうした労作を地道に作り上げる著者及び出版社が存在することも、日本文化の矜持と言えよう。

