こちらは福岡市の水族館、マリンワールド海の中道です。水槽の照明が、普段より少し暗いことにお気づきでしょうか。光や音の刺激に敏感な子どもたちにも、気兼ねなく水族館を楽しんでもらおうというイベントが開かれました。



8日、営業終了後の水族館に招待されたのは、障害のある子どもや特別な支援が必要な子どもと、その家族およそ1200人です。4000人以上の応募から抽選で選ばれました。





福岡市が初めて開催したドリームナイト・アクアリウムは、音や光の刺激に敏感な特性を持つ人にも安心して楽しんでもらおうというもので、この日は館内の音や光を普段より低減させました。泰光くん（4）は、生まれて初めて水族館にやってきました。光くんは自閉スペクトラム症で意思の疎通が難しく、強い光や大きな音を嫌がる傾向があるといいます。■光くんの母親「イルカが好きみたいで。何、この子という目で見られるから、その場の空気を壊してしまう感じもするし、この子自身そういう目で見られるのも嫌だというのもあり、避け気味です。」

光くんが楽しみにしていたイルカショーでは、音楽を流さないなど、大きな音による刺激を減らすよう配慮されました。



■光くんの母親

「楽しそうでした。途中、踊って興奮していました。」

■光くん

「びゅーん、びゅーん。」

■光くんの母親

「こういう体験をして、いろいろな経験を積むことによって刺激を受けるからいいなと。」

大きな音を遮るイヤーマフや、遮光グラスの貸し出しも行われました。さらに、こんな配慮もありました。



■平山翼記者

「施設の一角には、こうしたカームダウンスペースと呼ばれるものが設置され、中はとても狭いのですが、周りからの刺激を減らして、気持ちを落ち着かせることができます。」



感情が高ぶった時に気持ちを落ち着かせる場所が、館内5か所に設置されました。



■福岡市こども発達支援課・米岡史子 課長

「障害への配慮ができる施設を増やしていきたい。水族館だけでなく、他の施設にも広げていけるように検討していきたい。」

福岡市は、次回のドリームナイト・アクアリウムを来年3月28日に行う予定です。1月以降に市のHPなどで希望者を募ります。



■男の子とともに訪れた保護者

「大きな音が苦手ですが、イルカショーやイワシショーで大きな音が鳴らないように、光が激しくないようにと配慮していたので、いつもより見やすかったです。家族でお出かけする貴重な機会になるので、また機会があれば応募したいです。」



優しい音と優しい光の中で、子どもたちはたくさんの海の生き物たちに胸を躍らせながら、大切な思い出の1ページを心に刻みました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月10日午後5時すぎ放送