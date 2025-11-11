東畑開人が明かす「心」の新たな理論…「心は社会と体の中間にある」という真相は？

東畑開人さんが臨床心理士としての20年間の集大成として書き上げ、発売から2週間で7万部を突破した『カウンセリングとは何か 変化するということ』（講談社現代新書）。実は何が行われているのかよく知られていないカウンセリングを通して、「なぜ心は変わるのか」という謎を解き明かした一冊です。今回のインタビュー（2）前編では、AIに悩みを相談することや、私たちにとっての「心のありか」についてお話をうかがいました。

（取材・構成、文/小沼理）

AIに悩みを相談すること

--本書で、東畑さんが大揺れする飛行機の機内でAIに不安を吐露し、気持ちを落ち着けるエピソードがありました。最近はAIに深い悩みを相談する人が増えていますが、東畑さんはどう見ていますか。

東畑 AIに相談するのはアリだと思っています。僕も使っていますし、情報を整理してくれて、客観的な気持ちにさせてくれますよね。あといつでもアクセスできるのは大きい。頼りになると思います。

一方で、AIにはできることとできないことがあると思っています。AIに相談する一番の利点は、AIからどう思われているか考えないで済むことです。「こんなこと聞いて軽蔑されないかな」と考えなくていいのは、AIに心がないから。だから気軽に相談できて、色んな情報を提示してもらえます。パニックになっているときに「深呼吸しましょう」と提案してもらえると落ち着くものです。

情報は大切です。ただ、僕たちは情報だけで生きているわけではないんですよね。もう一つはつながりだと思うんです。パニックになっていることを誰かが聞いてくれ、心配してくれるから、つらさが軽減されるということもあります。

それはつまり、孤独の問題です。自分ともう一人の誰か、ふたつの心があることの価値です。これは元気な時にはわからないんですよね。人は情報だけでバリバリやれると思う。でも、弱っているときに、もう一つの心を必要とする自分が痛感されます。

ここには副作用もあります。もう一つ心があるということは、その心から嫌われたり、軽蔑されたりするかもしれないからです。この点でAIには安心感がある。その代わり、さみしいんだと思うんですね。そこには自分の心しかないからです。

カウンセリングは人間が相手にするので、孤独じゃないことと、強く孤独を感じることの間で揺れが起こります。二つ心があるということは、つながって安心できる側面と、より孤独になる側面の両方がある。恋人との関係ってそうですよね。他者の心は薬でもあり、毒でもある。この揺れが非常に重要です。その揺れの中で、人間が変化することが起こる。そして、AIに期待するのが難しいのはそこだと思います。

僕はAIによるカウンセリングはどんどん発展していくと思っているけど、人間のカウンセリングは消えないと思っています。相手に心があることに僕たちは支えられたり傷ついたりしていて、それこそが僕たちの人生そのものだと思うからです。

--AIに相談していると、自分のことを色んな言葉で全肯定してくれると感じます。最初は癒されるのに次第に虚しくなってくるのは、AIが自分の心を揺らさないからなのでしょうか。

東畑 AIが全肯定してくれることで本当に助かる局面は確実にありますよね。ただ、次第に虚しさを感じてくるとするなら、それは心が回復しつつあるからじゃないでしょうか。他者を求めて寂しくなるのは、自分のことで精一杯のときではなく、自立してきたときですから。

全肯定の虚しさを人間に対して感じた場合、「あなたと喋っていると虚しくなります」と言ったら相手は傷ついて、新たな人間関係が動き出しますよね。でもAIに同じことを言ったら、もっと虚しくなる。ここにも、人間のカウンセリングが消えないと思う理由があります。

心理学者の河合隼雄はこれを「ふたつよいことさてないものよ」と言いました。もう少し硬い言葉だと「二律背反」。一つのものに光と影、表と裏、毒と栄養があるというこの考え方は、とてもユング派的です。

たとえば子どもを叱るときも、「絶対に叱っちゃだめ」というだけでは相手のことを何も考えていないし、一度叱ってうまくいったからといってずっと叱り続けてもよくない。こういうことを一方に偏らずにずっと考えていくんですよと、河合隼雄は繰り返し言っていました。

AIの良さもあれば、悪さもあるし、人間の良さもあれば、悪さもある。これをケース・バイ・ケースで、局面に応じて判断するのが専門家ですね。

心は世界と自己の中間にある

--本書では、心を理解するために「自己-心-世界モデル」という独自の理論がたびたび登場します。これはどういった経緯から生まれたのでしょうか。

東畑 ある日電撃のように思いついたんです。忙しい時期が続いていて、久しぶりに休みが取れた日、急にひらめきました。「人間って休まないと頭が働かないな」と、また極めて常識的なことを思いましたね（笑）。

下敷きになっているのはフロイトの自我の図です。この自我の図に世界を付け足すと、僕の図になります。心は自己の内側にあるように思われていますが、世界と身体の中間にあり、その両方に接していて、その二つの関係を調整しているのが心なんだとひらめいた。

--内側から外側に向かって「心-自己-世界」の順のように感じられるけれど、そうではなくて、世界と自己の中間に心がある。

東畑 そもそもフロイトは、生まれたばかりの赤ちゃんが外気に触れたときのひんやりとした感覚や、あたたかいおっぱいの感覚が心の発生だと言っています。皮膚として心が生まれてくるという考え方です。

これは実は、僕の博士論文のテーマでもありました。昔から「表面的である」ということに強い興味があるんです。

皮膚が心であるって、言われてみると納得するところがありますよね。たとえば今座っている椅子の存在を感じるのは、椅子と僕の体が触れたときだし、物を見ることができるのは、物体に反射した光が網膜に届いて像を結ぶからで、これも表面的な現象です。奥深いところに心があるというだけではなく、浅い表面で心が発生する。

一般的には深いことのほうがいいと思われがちだけど、浅くて表面的であることにも大きな価値があるということです。実際、社交辞令とかは表面的なコミュニケーションですけど、これをできるようになることがどれだけ自分を守れるようになるか、そして社交辞令には社交辞令の楽しさがあることを思い浮かべてみてもいいかもしれない。

心は自己と世界の中間にあって、両方に対して働きかけます。たとえば身体は自己に含まれますが、これも世界と同じくらいままならないですよね。お腹痛いときなんて、本当に勘弁してくれよと思うじゃないですか。でもそのとき、その間で右往左往している心の存在が浮かび上がってくる。お腹を温めて身体に働きかけてみるのも、「考えすぎかもしれない」と自己暗示をかけてみるのも心。こうした働きかけを自己と世界の双方に対して行いながら、心は頑張ってサバイブしようとするんですよね。心が力を発揮することで、自己と世界との関係性を調整し、それぞれを少しだけ変えることができる。

とはいえ、「心が頑張る」というと、過剰な自己責任論につながるリスクもあります。心が弱っているときは無理に頑張るのではなく、環境を安定させなければならないし、心ではなく社会が変わるべきこともたくさんあります。

心のせいじゃないものを心のせいにしたとき、カウンセリングは暴力になる。その判断を見誤らないように、カウンセラーは注意深くいる必要があります。

続きのインタビュー（2）後編〈どうしようもなく孤独な人へ…東畑開人が明かす、カウンセラーの「使い方」〉では、心をめぐる日本社会の変化について伝えていきます。

【後編】どうしようもなく孤独な人へ…東畑開人が明かす、カウンセラーの「使い方」