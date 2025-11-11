雨の夜ひとりぼっちで鳴く目が開いたばかりの子猫。脱水、栄養不足で命を落とす間際から救った人々

寒い雨の中、子猫の声が

一般社団法人「ワタシニデキルコト」は2020年に立ち上げた動物支援団体だ。

代表の坂上知枝はもともと個人で捨て猫や捨て犬を保護し、譲渡に繋げる保護活動を行っていたが、2020年に団体を立ち上げて以降、東京、福島、千葉の保健所やセンターと提携しながら、数名のスタッフやボランティアメンバーとともに活動を行っている。

本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）のメンバーの視点から、坂上らの保護動物たち救出のエピソードを紹介する。

「ぐんた」と名付けられた小さな子猫は、群馬県に住む一般の保護主から相談を受け、ワタシニデキルコトが引き受けた。

ことの発端は今年の10月、SNSで団体の活動を知ったという保護主からの一本の電話だった。

「昨晩の20時頃、寒い雨の中、子猫の声が聞こえました。

探してみると、ひとりぼっちで鳴いている生後2〜3週間くらいの子猫がいて……。周りに母猫もいなかったので急いで保護しました。ノミの糞すらついていない綺麗な状態でした」

坂上さんらが保護した直後のぐんた。ワタデキメンバー宅の先住の保護犬が優しく出迎える。

4匹のシニアの保護猫と暮らす夫婦が発見

電話の主は群馬県在住の60代の夫婦で、これまでに保護してきたシニア猫を4匹飼っていることや、年齢的に子猫を最期まで看取る責任を果たせるかと考えると、これ以上の引き受けは難しいとのことだった。

周囲に声をかけたものの里親候補も見つからず、困り果てた末にネットでみつけたワタデキに連絡をしたという。

ワタデキでは、原則として保護した犬猫は保護主が自分で世話をするか、または預かり先を探し譲渡に繋げてもらうという方針を取っている。

その間の育成相談や里親探しなどは必要に応じてサポートしていく。

抱っこが好きというぐんた。温かいタオルに包まれ、安心してフミフミ。

しかしぐんたの場合は状況が違った。

連休中に保護されたため保護主の住む地域の動物病院はどこも休診。数日間は診察を受けられないのだと言う。

また、食餌も粉末の離乳食をお湯でといて皿であげてみるが、自力では食べられない。保護主も3時間おきに液状にして、スポイトで与えてみるなど試してみたが、スポイトに吸い付くだけでなかなか食べてくれないとのことだった。

坂上が排泄について聞くと、「昨晩から今までに3回しています」。

だが、それを聞いた坂上の顔は曇った。

まだ母乳を飲んでいる頃なのに

「目が子猫特有のブルーグレーということなので、まだ目が開いたばかりの子猫だと思います。

そのぐらいの時期の子は、本来ならまだお母さんの母乳を飲んでいます。離乳食では上手く食べられず、お腹を壊してしまうかもしれません。そうなれば、脱水で命を落としてしまう可能性もあります。

まずは猫用のミルクを買って哺乳瓶であげてみてください。それから、ミルクをあげる前後に温かいお湯で濡らしたコットンでトントンとお尻を刺激し、排泄を促してあげてください。

昨夜から20時間は経っているのに3回しかおしっこをしていないのはまだ自力ではできなくて、敷物か何かで刺激されて、出ちゃったという感じだと思います。

通常、おしっこはミルクを飲むたびにします」(坂上)

保護主は急いでミルクと哺乳瓶を買いに走ってくれた。

「細口タイプの哺乳瓶を選んでくださいね。ちくびの穴が小さくてうまくミルクが出ないことがあるので、眉毛用のハサミなので少しずつカットして穴を広げてください。哺乳瓶を逆さまにした時、ゆっくりポタッポタッと一滴ずつ垂れるぐらいがベストです！」(坂上)

離乳前の子猫の世話は経験がないと難しい。3連休の初日のため、あと2日間は病院を受診できない環境も不安だ。

衰弱死の可能性を心配した坂上は、その日のうちにぐんたを迎えに行くことを決めた。

夜通しの雨の中、かすかな声で助けを求めていた小さな命。保護主には適切なアドバイスを与えつつも、ぐんたを迎えに行く坂上さん。命のリレーの行方は、後編「『助けたい』だけでは救えない。限界の中で命をつなぐ保護団体の現実と子猫ぐんたが起こした奇跡」で詳しく伝える。

